Josée Pedneault annonce sa candidature pour devenir conseillère municipale dans le secteur Ste-Marguerite

Emilie Caron-Wart 8:30 AM - 30 septembre 2025
Temps de lecture :

Josée Pedneault se présente comme conseillère municipale dans le secteur Ste-Marguerite Photo Emilie Caron-wart

L’entrepreneure Josée Pedneault aimerait représenter ses concitoyens au conseil municipal de Sept-Îles.

En entrevue avec Le Nord-Côtier mardi matin, Josée Pedneault a déclaré être prête à s’investir auprès de ses concitoyens. À travers son métier d’esthéticienne, elle a toujours aimé prendre soin des autres et elle aimerait poursuivre sa vocation d’une nouvelle façon.

Mme Pedneault est grandement impliquée dans la communauté septilienne, autant à titre de bénévole que de mentor. 

« L’implication sociale est pour moi très importante, et ce, depuis mon très jeune âge grâce à mon père», a-t-elle dit.

Résidente du secteur Ste-Marguerite depuis 2009, elle croit être en mesure de bien représenter les citoyens de cette périphérie et souhaite « devenir la voix de la population ».

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

(Photos) Un incendie ravage un restaurant et une friperie à Godbout

Plongée scientifique : explorer les fonds marin pour mieux comprendre le fleuve

Denis Miousse hué par les amateurs de tennis de Sept-Îles

Emplois vedettes

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

JOURNALISTE

Journal Le Nord-Cotier
Sept-Îles
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

(Photos) Un incendie ravage un restaurant et une friperie à Godbout

Consulter la nouvelle

Plongée scientifique : explorer les fonds marin pour mieux comprendre le fleuve

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 01 octobre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord