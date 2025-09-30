Josée Pedneault annonce sa candidature pour devenir conseillère municipale dans le secteur Ste-Marguerite

L’entrepreneure Josée Pedneault aimerait représenter ses concitoyens au conseil municipal de Sept-Îles.

En entrevue avec Le Nord-Côtier mardi matin, Josée Pedneault a déclaré être prête à s’investir auprès de ses concitoyens. À travers son métier d’esthéticienne, elle a toujours aimé prendre soin des autres et elle aimerait poursuivre sa vocation d’une nouvelle façon.

Mme Pedneault est grandement impliquée dans la communauté septilienne, autant à titre de bénévole que de mentor.

« L’implication sociale est pour moi très importante, et ce, depuis mon très jeune âge grâce à mon père», a-t-elle dit.

Résidente du secteur Ste-Marguerite depuis 2009, elle croit être en mesure de bien représenter les citoyens de cette périphérie et souhaite « devenir la voix de la population ».