Il y aura quorum au Club de patinage artistique de Sept-Îles

La tempête est passée au sein du Club de patinage artistique de Sept-Îles après la démission au CA, pratiquement en bloc, de quatre personnes au début septembre. Les postes vacants ont été pourvus.

Quatre personnes se sont manifestées dans les derniers jours pour joindre le conseil d’administration du Club de patinage artistique de Sept-Îles. Leur candidature a été officialisée en assemblée générale annuelle extraordinaire le 29 septembre.

« Je suis contente pour le Club qui a réussi à combler les postes », a dit la présidente de l’Association régionale de patinage artistique – Côte-Nord, Karine Moreau.

« Il y aura quorum pour prendre des décisions », a ajouté celle qui était présente à la rencontre pour l’encadrer.

Les nouvelles administratrices sont Annie Fillion, Marie-Pier Bergeron, Marie-Christine Bérubé et Caroline Talbot. Elles se greffent ainsi à Garry Poitras, Mélanie Loisel, Chantal Gamache, et Marie-Pierre Naud.

Le nouveau conseil d’administration doit se rencontrer jeudi pour établir les rôles de chacun.

« Les membres devront prendre connaissance des rouages du CA et du patinage artistique. J’espère que ça va bien aller et que cet épisode (liée aux démissions sera derrière », a conclu Mme Moreau.