Il y aura quorum au Club de patinage artistique de Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 2:13 PM - 30 septembre 2025
Temps de lecture :

Le Club de patinage artistique de Sept-Îles pourra poursuivre ses activités dans les règles de l’art alors qu’il y a maintenant quorum sur son conseil d’administration.  Photo Sylvain Turcotte

La tempête est passée au sein du Club de patinage artistique de Sept-Îles après la démission au CA, pratiquement en bloc, de quatre personnes au début septembre. Les postes vacants ont été pourvus. 

Quatre personnes se sont manifestées dans les derniers jours pour joindre le conseil d’administration du Club de patinage artistique de Sept-Îles. Leur candidature a été officialisée en assemblée générale annuelle extraordinaire le 29 septembre.

« Je suis contente pour le Club qui a réussi à combler les postes », a dit la présidente de l’Association régionale de patinage artistique – Côte-Nord, Karine Moreau.

« Il y aura quorum pour prendre des décisions », a ajouté celle qui était présente à la rencontre pour l’encadrer.

Les nouvelles administratrices sont Annie Fillion, Marie-Pier Bergeron, Marie-Christine Bérubé et Caroline Talbot. Elles se greffent ainsi à Garry Poitras, Mélanie Loisel, Chantal Gamache, et Marie-Pierre Naud.

Le nouveau conseil d’administration doit se rencontrer jeudi pour établir les rôles de chacun. 

« Les membres devront prendre connaissance des rouages du CA et du patinage artistique. J’espère que ça va bien aller et que cet épisode (liée aux démissions sera derrière », a conclu Mme Moreau.  

Vague de démissions au sein du CA du Club de patinage artistique de Sept-Îles

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Fédération des cégeps : la Côte-Nord impressionne la PDG

Poema Poko se présentera comme conseillère aux élections municipales

Les United World Games pour huit volleyeurs autochtones de la Côte-Nord

Emplois vedettes

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

JOURNALISTE

Journal Le Nord-Cotier
Sept-Îles
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Fédération des cégeps : la Côte-Nord impressionne la PDG

Consulter la nouvelle

Poema Poko se présentera comme conseillère aux élections municipales

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 01 octobre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord