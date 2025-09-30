Grève à Matane-Baie-Comeau-Godbout : la Société des traversiers se dit « déçue »

Par Emy-Jane Déry 9:38 AM - 30 septembre 2025
Temps de lecture :

Photo STQ/David Montanari

La Société des traversiers du Québec est « déçue que l’offre bonifiée n’ait pas été présentée aux membres » du syndicat, à quelques jours du déclenchement de la grève. 

Les employés non brevetés affiliés au syndicat de la CSN tiendront une grève les jeudis 2 et 9 octobre. Une interruption complète du service est prévue pour ces deux journées à la traverse de Matane-Baie-Comeau-Godbout. 

« La STQ s’explique mal pourquoi l’offre bonifiée déposée le 17 septembre dernier n’a pas été présentée aux membres à ce jour », indique la société d’État, dans un communiqué. « Bien que la STQ respecte pleinement le droit de grève de ses employés, elle regrette que le syndicat choisisse cette voie, qui entraîne une interruption de service et affecte directement la clientèle », poursuit-on. 

La STQ affirme que l’offre est « conforme aux autres règlements intervenus avec les employés représentés par le syndicat des Métallos et ayant signé leurs conventions collectives en juin et juillet dernier ». 

Elle prévoirait une bonification des conditions de travail et des hausses salariales totalisant 17,4 % sur 5 ans. 

