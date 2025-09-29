Un mois de travaux sur le boulevard Laure dans le secteur de l’Anse à Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 8:58 AM - 29 septembre 2025
Temps de lecture :

Des travaux sont prévus sur le boulevard Laure entre les rues Restigouche et Lemaire. Photo Sylvain Turcotte

La patience, ou l’adaptation sera de mise pour près d’un mois sur une partie du boulevard Laure à Sept-Îles, dans le secteur de l’Anse.

Le ministère des Transports effectuera des travaux dans ce secteur, entre les rues du Restigouche et Lemaire. Les travaux sont prévus du 29 septembre au 24 octobre.

L’entrave fera en sorte que la circulation sera réduite à une voie sur deux sur la chaussée disponible.

La chaussée sera fermée en direction est. La circulation se fera à contresens sur la chaussée opposée.

« Ces entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques », indique le ministère des Transports, qui demande le respect de la signalisation en place pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Une portion de la 138 fermée temporairement à Port-Cartier

La Station Gallix perd son DG

Les syndicats ont une réponse cinglante à la réforme du régime syndicale de la CAQ

Emplois vedettes

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

OUVRIER POLYVALENT

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Une portion de la 138 fermée temporairement à Port-Cartier

Consulter la nouvelle
Actualité

La Station Gallix perd son DG

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 24 septembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord