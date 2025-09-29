Un mois de travaux sur le boulevard Laure dans le secteur de l’Anse à Sept-Îles

La patience, ou l’adaptation sera de mise pour près d’un mois sur une partie du boulevard Laure à Sept-Îles, dans le secteur de l’Anse.

Le ministère des Transports effectuera des travaux dans ce secteur, entre les rues du Restigouche et Lemaire. Les travaux sont prévus du 29 septembre au 24 octobre.

L’entrave fera en sorte que la circulation sera réduite à une voie sur deux sur la chaussée disponible.

La chaussée sera fermée en direction est. La circulation se fera à contresens sur la chaussée opposée.

« Ces entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques », indique le ministère des Transports, qui demande le respect de la signalisation en place pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs.