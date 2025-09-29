Le conseil sortant tranche : Sept-Îles aura un nouvel hôtel de ville 

À quelques jours du déclenchement de la campagne pour les élections municipales, les élus septiliens ont décidé d’aller de l’avant avec la construction d’un nouvel hôtel de ville, devant une salle du conseil remplie.

Réunis en conseil lors d’une séance extraordinaire lundi soir, les élus ont adopté un projet de règlement d’emprunt de 31,9 M$ pour la construction d’un nouvel hôtel de ville. Un règlement pour la réalisation des plans et devis a aussi été adopté.

Le conseiller du Vieux-Quai, Guy Berthe, a été le seul à affirmer son désaccord.

Afin de trancher le débat, la Ville a fait appel aux services d’une firme externe. Raymond Chabot Grant Thornton a mené une analyse comparative entre le coût de construction d’un hôtel de ville par rapport à la location d’espace à bureaux.

Croquis du futur hôtel de ville de Sept-Îles. Photo firme Lemay

L’impact sur le compte de taxes se fera sentir progressivement à compter de 2027-2028, selon le document.

Avec un scénario de location, pour une maison moyenne, la location aurait représenté 55 $ d’augmentation, contre 42 $ pour une construction.

Le nouvel hôtel de ville coûtera 16,4 M$ à la Ville. Au total, taxes incluses, il s’agit d’un projet de 31,9 M$.

Inquiétudes

La salle du conseil municipal était pleine, lundi soir. Plusieurs amateurs de tennis étaient présents. Avant l’adoption des règlements, le maire Denis Miousse a tenu à se faire rassurant, particulièrement pour eux.

Il a rappelé l’investissement de 1 M$ pour la réfection des d’autres terrains existants au courant de l’été. Il a ajouté que le conseil souhaitait échanger pour identifier les besoins et trouver des pistes de solutions.

Il s’est dit confiant que la situation allait « trouver écho au sein du prochain conseil ».

Le contrat pour la construction d’un nouvel hôtel fait suite à un appel d’offres ayant pris fin le 24 septembre.

Cinq soumissions ont été reçues. Le montant de la plus basse est de 24,9 M$, avant taxes, par Habitat construction Matane Inc. Les entreprises ayant déposé une soumission sont les Constructions Binet (28,4 M$), Hardy construction (27,1 M$), Construction Deric (28,9 M$) et LFG Construction (26,3 M$).

Au cours des derniers mois, le débat de la nécessité de la construction d’un nouvel hôtel de ville a divisé. Le conseiller Guy Berthe a indiqué qu’il souhaitait plutôt que la municipalité se tourne vers la location de locaux vacants.

En avril 2024, la Ville avait donné le chiffre de 30 M$ pour les coûts de construction d’un nouvel hôtel de ville.