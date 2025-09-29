En octobre, le concours La chasse aux abonnées reviendra dans les 32 bibliothèques du Réseau BIBLIO de la Côte-Nord (RBCN). Il y aura deux tablettes numériques à faire tirer parmi les inscriptions reçues.

Du 1er au 31 octobre 2025, petits et grands sont invités à franchir les portes de la bibliothèque municipale et à s’abonner pour pouvoir participer au grand concours régional La chasse aux abonnées. Il y aura le tirage de deux tablettes numériques. L’une sera tirée parmi les nouveaux abonnés des bibliothèques affiliées au Réseau BIBLIO de la Côte-Nord (RBCN) et une autre parmi celles du Regroupement des bibliothèques publiques de la Côte-Nord, soit Baie-Comeau, Fermont, Port-Cartier et Sept-Îles.

« Ce concours est une occasion pour toute la population de notre région de découvrir ou de redécouvrir la bibliothèque de sa municipalité. En plus des livres que l’on y trouve, ce sont des lieux très enrichissants animés par des personnes qui aiment partager leurs différentes passions et leurs connaissances », complète Mathieu Dauphinais, président du Regroupement et bibliothécaire à la bibliothèque Louis-Ange-Santerre de Sept-Îles.

Plusieurs nouveautés à découvrir dans les bibliothèques nord-côtières

Les habitants de la Côte-Nord ont accès à plus de 405 520 livres et documents, 19 000 livres numériques et audio, ainsi que 15 500 magazines et revues en ligne. Les usagers des bibliothèques peuvent aussi avoir accès à une plateforme de lecture de mangas et Quiz que c’est ! qui est une activité numérique pour toute la famille. Il y a également des ressources en ligne comme Cochlea Team pour les amateurs de jeux d’évasion, Généalogie Québec pour connaître ses ancêtres, des formations sur Toutapprendre.com, le magazine Protégez-vous ainsi que le programme Biblio-Santé, un outil pour les proches aidants.

Semaine des bibliothèques publiques du Québec

La semaine des bibliothèques publiques du Québec se déroulera durant la semaine du 18 au 25 octobre 2025. Cette année, la thématique sera Les biblio, phares dans nos communautés. « À l’image du phare, la bibliothèque publique éclaire le chemin qui permet d’avancer sans encombre, elle demeure toujours à son poste pour aider ses membres à la recherche de multiples services. Rappelons que même dans des temps incertains, les bibliothèques publiques sont et resteront ouvertes pour tout le monde », indique Laura Boudreau, Agente de développement et communications dans un communiqué de presse.