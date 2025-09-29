La piscine du Complexe aquatique de Sept-Îles demeure fermée

Il n’y aura pas de cours ni de bains à la piscine du Complexe aquatique de la Ville de Sept-Îles, et ce, pour une deuxième journée de suite.

Le secteur aquatique de cette partie du Centre socio-récréatif est fermé, en raison d’un bris mécanique au niveau du système de ventilation.

Toutes les activités à la piscine sont annulées jusqu’à nouvel ordre.

« Nous sommes extrêmement désolés des inconvénients et nous faisons tout en notre possible pour régler le problème le plus rapidement possible », indique l’équipe du secteur aquatique.

Dès qu’elle en saura davantage, une publication sera faite sur la page Facebook Complexe aquatique – Ville de Sept-Îles.