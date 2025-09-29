La piscine du Complexe aquatique de Sept-Îles demeure fermée

Par Sylvain Turcotte 9:51 AM - 29 septembre 2025
Temps de lecture :

Les activités sont annulées jusqu’à nouvel ordre à la piscine du Complexe aquatique de la Ville de Sept-Îles. Photo courtoisie

Il n’y aura pas de cours ni de bains à la piscine du Complexe aquatique de la Ville de Sept-Îles, et ce, pour une deuxième journée de suite. 

Le secteur aquatique de cette partie du Centre socio-récréatif est fermé, en raison d’un bris mécanique au niveau du système de ventilation. 

Toutes les activités à la piscine sont annulées jusqu’à nouvel ordre. 

« Nous sommes extrêmement désolés des inconvénients et nous faisons tout en notre possible pour régler le problème le plus rapidement possible », indique l’équipe du secteur aquatique. 

Dès qu’elle en saura davantage, une publication sera faite sur la page Facebook Complexe aquatique – Ville de Sept-Îles. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Les animaux ne sont pas seulement sur les panneaux… surtout l’automne !

Un mois de travaux sur le boulevard Laure dans le secteur de l’Anse à Sept-Îles

Une portion de la 138 fermée temporairement à Port-Cartier

Emplois vedettes

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

OUVRIER POLYVALENT

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Les animaux ne sont pas seulement sur les panneaux… surtout l’automne !

Consulter la nouvelle
Actualité

Un mois de travaux sur le boulevard Laure dans le secteur de l’Anse à Sept-Îles

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 24 septembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord