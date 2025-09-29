Guy Berthe annonce qu’il sollicitera un autre mandat de conseiller municipal à Sept-Îles

Seul conseiller à s’être prononcé contre la construction d’un nouvel hôtel de ville, Guy Berthe a annoncé qu’il sollicitera à nouveau un mandat aux prochaines élections municipales.

« C’est un peu plus cher que construire un 60 logements », a-t-il affirmé, en parlant du coût de construction d’un nouvel hôtel de ville pour Sept-Îles.

Le conseiller du Vieux-Quai, aussi président de l’Office municipal d’habitation de Sept-Îles, a également dit s’inquiéter du grand nombre de locaux vides sur le territoire de Sept-Îles et de la possibilité que leurs propriétaires finissent par choisir de les démolir.

Le conseiller dissident a été applaudi par les citoyens présents, en annonçant son intention de demeurer à la table du conseil.

Guy Berthe avait préalablement réfléchi à la possibilité de se présenter comme candidat à la mairie de Sept-Îles. « Pour des raisons personnelles », il a finalement renoncé à cette option.