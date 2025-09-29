Guy Berthe annonce qu’il sollicitera un autre mandat de conseiller municipal à Sept-Îles

Par Emy-Jane Déry 5:43 PM - 29 septembre 2025
Temps de lecture :

Guy Berthe, président la Corporation de développement de logements de Sept-Îles (CODELO), avec un plan des deux nouveaux bâtiments qui seront construits. Photo archives, Vincent Rioux-Berrouard

Seul conseiller à s’être prononcé contre la construction d’un nouvel hôtel de ville, Guy Berthe a annoncé qu’il sollicitera à nouveau un mandat aux prochaines élections municipales.

« C’est un peu plus cher que construire un 60 logements », a-t-il affirmé, en parlant du coût de construction d’un nouvel hôtel de ville pour Sept-Îles.

Le conseiller du Vieux-Quai, aussi président de l’Office municipal d’habitation de Sept-Îles, a également dit s’inquiéter du grand nombre de locaux vides sur le territoire de Sept-Îles et de la possibilité que leurs propriétaires finissent par choisir de les démolir. 

Le conseiller dissident a été applaudi par les citoyens présents, en annonçant son intention de demeurer à la table du conseil. 

Guy Berthe avait préalablement réfléchi à la possibilité de se présenter comme candidat à la mairie de Sept-Îles. « Pour des raisons personnelles », il a finalement renoncé à cette option. 

Guy Berthe renonce à la mairie de Sept-Îles

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Le conseil sortant tranche : Sept-Îles aura un nouvel hôtel de ville 

Cégeps sous pression : la FEC-CSQ à Baie-Comeau

«Chez nous, les gens ont peur du système»

Emplois vedettes

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Le conseil sortant tranche : Sept-Îles aura un nouvel hôtel de ville 

Consulter la nouvelle

Cégeps sous pression : la FEC-CSQ à Baie-Comeau

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 24 septembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord