Une portion de la 138 fermée temporairement à Port-Cartier

Par Sylvain Turcotte 8:34 PM - 28 septembre 2025
Temps de lecture :

La route 138 sera fermée de la rue Shelter Bay à l'avenue Boisvert du 29 septembre au 2 octobre. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Des travaux sur des services publics sont au calendrier pour quatre jours sur une partie de la route 138 à Port-Cartier.

Un détour par la rue Élie-Rochefort s’imposera du 29 septembre au 2 octobre à Port-Cartier alors que la route 138 sera fermée à la circulation entre la rue Shelter Bay (McDonald’s/Tim Hortons) et l’avenue Boisvert (Hôtel le Q’Artier).

Pour la période des travaux, il y aura un accès limité aux commerces.

« Cette entrave pourrait être modifiée ou annulée selon les conditions météorologiques ou opérationnelles », indique Transports Québec.

