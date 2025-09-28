Une portion de la 138 fermée temporairement à Port-Cartier
La route 138 sera fermée de la rue Shelter Bay à l'avenue Boisvert du 29 septembre au 2 octobre. Photo Vincent Rioux-Berrouard
Des travaux sur des services publics sont au calendrier pour quatre jours sur une partie de la route 138 à Port-Cartier.
Un détour par la rue Élie-Rochefort s’imposera du 29 septembre au 2 octobre à Port-Cartier alors que la route 138 sera fermée à la circulation entre la rue Shelter Bay (McDonald’s/Tim Hortons) et l’avenue Boisvert (Hôtel le Q’Artier).
Pour la période des travaux, il y aura un accès limité aux commerces.
« Cette entrave pourrait être modifiée ou annulée selon les conditions météorologiques ou opérationnelles », indique Transports Québec.
