Le Husky football de Jean-du-Nord/Manikoutai gagne devant ses partisans

C’est sur une note victorieuse que les équipes benjamines et juvéniles du Husky football de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles ont lancé leur saison à domicile, samedi, alors qu’elles accueillaient les Centurions de la polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien.

Les points se sont faits rares dans le deuxième duel de la journée, celui du juvénile, pour le premier match de la saison du Husky.

Dans un match ponctué « de revirements et de guerres de tranchées, verge par verge », aux dires de l’entraîneur Jean-Pierre Lord, il aura fallu attendre tard au quatrième et dernier quart pour voir les premiers points au tableau.

Il restait un peu plus de deux minutes à faire à la rencontre quand Alexandre Lamontagne a réussi un botté de placement. Moins de trente secondes plus tard, une interception réalisée par Nathan Gaudreau allait couper les jambes des visiteurs. Le 48 a enchaîné peu de temps après avec un botté de dégagement, qui portait la marque à 4-0, ce qui aura été la marque finale.

« Ç’a été un match émotif. Sur le banc, les gars étaient mindés football », a indiqué Coach Lord. S’il y a du travail à faire au niveau de l’offensive, il a tenu à lever son chapeau à l’endroit de son coordonnateur des unités spéciales, Anthony Huard, et de celui de l’unité défensive, Dominic Chouinard.

Les benjamins décisifs

La formation benjamine de l’entraîneur Frédéric Clements avait pavé la voie à la journée avec une victoire convaincante face à ses rivaux des Centurions de Saint-Félicien, avec une maque finale de 34-0.

« Le mot d’ordre cette semaine était de s’imposer dès le début du match, et les joueurs l’ont bien exécuté. Ils ont su s’amuser, tout en montrant de la discipline et de la rigueur. Leur énergie était palpable, autant sur le banc que sur le terrain, et elle a grandement contribué à la qualité de leur performance », a fait savoir l’entraîneur-chef.

Cédrick Tremblay (sur 2 verges), Benjamin Dion (sur 4 verges) et Henri Bellerive (sur 5 verges) ont inscrit des touchés par la course. Quant à Loïck Beaudin-Ouellet, il a ramené une interception sur 70 verges dans la zone payante. Jacob-Jialong Liu s’est servi de son pied pour trois convertis de deux points et un d’un point, en plus d’un botté de placement.

La célébration de la victoire pour l’équipe benjamine du Husky. Photo Valérie Thibeault

À venir

Les deux équipes du Husky se déplaceront vers le Saguenay en fin de semaine prochaine pour y affronter, le 5 octobre, les Mustangs de l’école Odyssée Dominique-Racine de Chicoutimi.

Pour l’autre match à domicile de la saison, ça va au 25 octobre pour les benjamins avec la visite, à Sept-Îles, des Lynx du Pavillon Wilbrod-Dufour d’Alma et, au 1er novembre, pour les juvéniles, qui termineront leur calendrier régulier contre les Mustangs.