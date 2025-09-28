Le Diocèse de Baie-Comeau propose une semaine de retraite spirituelle

Par Johannie Gaudreault 8:00 AM - 28 septembre 2025
La retraite spirituelle se tiendra à l’Ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette. Photo Jimmy Delalin

Le Diocèse de Baie-Comeau convie les fidèles à une semaine de ressourcement spirituel à l’Ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette. Ce sera une occasion de réflexion, de prière et de rencontres dans un cadre naturel inspirant.

L’activité se tiendra du dimanche 19 au vendredi 24 octobre et elle est limitée à 20 participants. Elle sera animée par l’évêque Mgr Pierre Charland et l’abbé Jimmy Delalin, du diocèse de Baie-Comeau.

Cette semaine de réflexion portera sur le thème Un cœur d’espérance, inspiré de la lettre encyclique du pape François sur l’amour humain et divin du Cœur de Jésus. Les participants seront invités à se pencher sur de grandes questions existentielles : « Qui suis-je vraiment ? Qu’est-ce que je cherche ? Quel sens donner à ma vie et à mes actions ? »

En plus des temps d’enseignement et de méditation, la retraite sera rythmée par la messe quotidienne et la prière en communauté avec les Capucins. Un accompagnement spirituel personnalisé sera également disponible pour ceux qui le souhaitent.

L’Ermitage Saint-Antoine, reconnu pour son cadre naturel enchanteur, offrira aux participants l’accès à des sentiers pédestres, à des activités thématiques sur la faune et la flore, ainsi qu’à un spectacle multimédia.

La date limite d’inscription est fixée au 6 octobre. Un service de covoiturage peut être organisé sur demande. Les personnes intéressées sont invitées à réserver rapidement, les places étant limitées. Pour information et inscription, il est possible de joindre l’abbé Jimmy Delalin au 418-295-6135.

