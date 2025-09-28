La Station Gallix perd son DG

Le travail est à recommencer pour le conseil d’administration Gallix qui se retrouve sans directeur général.

Un peu moins de deux ans après son arrivée à la direction de la Station, Mathieu Gaudreault quitte la région, a fait savoir le président du CA, Alexandre Pearson.

Le poste vacant est affiché sur les réseaux sociaux de la Station Gallix.

M. Pearson assure que les activités prévues à l’automne, notamment l’événement À la conquête du mont Trouble le 18 octobre, ne sont pas compromise, loin de là.

« Mélyna (Lareau – marketing et logistique) et Jean-François (Thibeault – directeur de la montagne) sont en poste et toujours aussi motivés », a souligné le président du CA, qui a hâte qu’une bonne stabilité s’installe au poste de direction.