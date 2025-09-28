Congé forcé au Complexe aquatique de Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 11:39 AM - 28 septembre 2025
Les activités sont annulées à la piscine du Complexe aquatique de la Ville de Sept-Îles pour le dimanche 28 septembre. Photo courtoisie

Les activités pour le restant de la journée du 28 septembre à la piscine du Complexe aquatique de Sept-Îles sont annulées. C’est un bris mécanique affectant le système de ventilation qui est en cause.

