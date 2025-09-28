Congé forcé au Complexe aquatique de Sept-Îles
Les activités sont annulées à la piscine du Complexe aquatique de la Ville de Sept-Îles pour le dimanche 28 septembre. Photo courtoisie
Les activités pour le restant de la journée du 28 septembre à la piscine du Complexe aquatique de Sept-Îles sont annulées. C’est un bris mécanique affectant le système de ventilation qui est en cause.
Politique d'opinion et commentaire
À découvrir
Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord