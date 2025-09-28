Accident de VTT près de la route 389 : un homme secouru par les services d’urgence

Un homme qui circulait à bord d’un véhicule tout-terrain dans le secteur du lac Donlon, près de la route 389, a été victime d’un accident, ce qui lui a causé des blessures au bas du corps.

Les services d’urgence ont été déployés sur place vers 12 h 20 le 28 septembre afin de lui porter secours.

« Nous avons été demandés pour assister les paramédics pour l’évacuation par la forêt en passant par la rivière Manicouagan », confirme Olivier Gauthier, chef des opérations de la sécurité publique et protection incendie de la Ville de Baie-Comeau.

La Sûreté du Québec affirme que les policiers ont été dépêchés sur les lieux afin de rechercher la personne accidentée.

« On ne craint pas pour la vie de l’homme », divulgue la porte-parole Nancy Fournier ajoutant que ce sont les paramédics et les pompiers qui ont pris en main le sauvetage.

Au moment d’écrire ces lignes, l’opération de sauvetage était toujours en cours.