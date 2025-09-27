Une première candidature pour le district de Jacques-Cartier à Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 12:47 PM - 27 septembre 2025
Temps de lecture :

Zéa Blackburn se porte candidate pour le district de Jacques-Cartier à Sept-Îles, en vue des élections municipales du 2 novembre. Photo courtoisie

Engagée dans le milieu communautaire et sportif, Zéa Blackburn convoite un poste au sein du conseil municipal de la Ville de Sept-Îles pour les prochaines élections.

Mme Blackburn souhaite prendre la relève de Charlotte Audet pour le district de Jacques-Cartier.

Enseignante en adaptation scolaire de formation, elle occupe le poste de conseillère pédagogique pour l’intégration des technologies en classe au Centre de services scolaire du Fer.

Elle assure aussi la présidence du conseil d’administration du CPE-BC Sous le bon toit, elle siège au conseil d’administration de la Caisse populaire Desjardins de Sept-Îles et elle est coordonnatrice des tournois de volleyball de plage Volley-Soleil et Omnium dans l’Vent.

La candidate se décrit comme une représentante des familles, des femmes, de la jeunesse et des sportifs. Elle entend mettre de l’avant une vision dynamique, inclusive et tournée vers l’avenir pour sa communauté.

« Je me présente parce que je veux contribuer activement à bâtir une ville à l’image des gens qui y vivent : dynamique, accueillante, bienveillante et innovante. Je veux être une voix engagée et qui représente bien les citoyennes et les citoyens du district de Jacques-Cartier, mais aussi de la ville de Sept-Îles », affirme-t-elle.

Zéa Blackburn a déjà dressé sa liste de priorités :

• Mettre en place un plan de développement ambitieux et structurant pour la ville.

• Travailler à la rétention de la main-d’œuvre.

• Protéger et bonifier les espaces verts pour les familles et les générations futures.

• Développer les plateaux sportifs pour favoriser les saines habitudes de vie.

• Stimuler le tourisme local et faire rayonner le potentiel de notre territoire.

Elle compte profiter de la campagne des élections municipales pour aller à la rencontre des citoyens du district pour les écouter et échanger sur les enjeux du milieu.

Zéa Blackburn a tenu à remercier la conseillère sortante du district de Jacques-Cartier, Charlotte Audet, pour toute son implication, mais également pour l’aide qu’elle lui apporte.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Une collision à l’intersection Brochu/Régnault à Sept-Îles

Saisie de drogues, d’armes et d’argent comptant à Pessamit

Un véhicule en flammes à Pointe-aux-Anglais

Emplois vedettes

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

OUVRIER POLYVALENT

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Une collision à l’intersection Brochu/Régnault à Sept-Îles

Consulter la nouvelle
Actualité

Saisie de drogues, d’armes et d’argent comptant à Pessamit

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 24 septembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord