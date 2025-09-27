Une première candidature pour le district de Jacques-Cartier à Sept-Îles

Engagée dans le milieu communautaire et sportif, Zéa Blackburn convoite un poste au sein du conseil municipal de la Ville de Sept-Îles pour les prochaines élections.

Mme Blackburn souhaite prendre la relève de Charlotte Audet pour le district de Jacques-Cartier.

Enseignante en adaptation scolaire de formation, elle occupe le poste de conseillère pédagogique pour l’intégration des technologies en classe au Centre de services scolaire du Fer.

Elle assure aussi la présidence du conseil d’administration du CPE-BC Sous le bon toit, elle siège au conseil d’administration de la Caisse populaire Desjardins de Sept-Îles et elle est coordonnatrice des tournois de volleyball de plage Volley-Soleil et Omnium dans l’Vent.

La candidate se décrit comme une représentante des familles, des femmes, de la jeunesse et des sportifs. Elle entend mettre de l’avant une vision dynamique, inclusive et tournée vers l’avenir pour sa communauté.

« Je me présente parce que je veux contribuer activement à bâtir une ville à l’image des gens qui y vivent : dynamique, accueillante, bienveillante et innovante. Je veux être une voix engagée et qui représente bien les citoyennes et les citoyens du district de Jacques-Cartier, mais aussi de la ville de Sept-Îles », affirme-t-elle.

Zéa Blackburn a déjà dressé sa liste de priorités :

• Mettre en place un plan de développement ambitieux et structurant pour la ville.

• Travailler à la rétention de la main-d’œuvre.

• Protéger et bonifier les espaces verts pour les familles et les générations futures.

• Développer les plateaux sportifs pour favoriser les saines habitudes de vie.

• Stimuler le tourisme local et faire rayonner le potentiel de notre territoire.

Elle compte profiter de la campagne des élections municipales pour aller à la rencontre des citoyens du district pour les écouter et échanger sur les enjeux du milieu.

Zéa Blackburn a tenu à remercier la conseillère sortante du district de Jacques-Cartier, Charlotte Audet, pour toute son implication, mais également pour l’aide qu’elle lui apporte.