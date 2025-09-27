Un premier point au classement pour le Drakkar

Dans ce qui fut probablement sa sortie la plus serrée en ce jeune début de saison, le Drakkar a soutiré un point aux Olympiques de Gatineau au Centre Slush Puppie samedi après-midi, s’inclinant 2-1 en fusillade. Baie-Comeau devra donc attendre pour savourer sa première victoire de la campagne.

Les deux seuls buts marqués au cours des 65 minutes de jeu sont tous deux survenus en première période. Thierry Demers a d’abord porté le Drakkar en avant en profitant d’un revirement en zone offensive; un but inscrit sans aide. Originaire de la banlieue ottavienne, la recrue aura certainement savouré encore plus cette première réussite, réalisée devant parents et amis. La réplique des Olympiques n’a du attendre que quelques minutes, à la fin de l’engagement, gracieuseté de Giovanni Collin.

Les gardiens à l’honneur

S’affrontant pour une deuxième fois en autant de jours, les cerbères Lucas Beckman et Danai Shaiikov ont chacun donné un élan positif à leurs statistiques individuelles, n’accordant qu’un but officiel et repoussant 22 rondelles de part et d’autre. Les jeunes hommes ont été nommés troisième et première étoile du match respectivement. En fusillade, Shaiikov a cependant eu le dessus sur son rival, bloquant les deux tentatives du Drakkar, alors que Beckman a été couché sur le ventre par Louis-Étienne Halley et Maxim Dubé.

Quelques correctifs

Une chose est certaine malgré la défaite, le Drakkar s’est donné de bien meilleures chances de l’emporter dans le retour que dans l’aller. Contrairement à la rencontre de vendredi soir, les gatinois ont vu des adversaires beaucoup plus efficaces et organisés en zone neutre et en zone défensive, ne permettant pas autant d’attaques franches et directes. S’il veut trouver rapidement le chemin de la victoire, le navire nord-côtier devra à tout prix poursuivre cet élan, surtout considérant que l’offensive connait un départ plutôt lent. À cet égard, le Drakkar conclue sa fin de semaine en Outaouais avec deux buts marqués en deux matchs et aucune réussite en neuf occasions en avantage numérique.

En bref

La troisième période s’est terminé sur une note quelque peu controversée. Après avoir projeté un adversaire dans la bande en fond de territoire alors qu’il se trouvait derrière lui, le défenseur du Drakkar Alexis Mathieu a évité le banc des pénalités, malgré une révision vidéo effectuée par les officiels. Un Olympique ayant répliqué au geste, c’est même le Drakkar qui s’est retrouvé en avantage numérique dans les dernières minutes règlementaires, avec un pointage de 1-1. Cette situation n’a pas manqué de soulever l’ire des 2581 amateurs présents dans l’enceinte.

Blessé, Aiden Kirkwood n’a pas participé à la rencontre. Samuel Boisvert, Tobias Almstead, Aaron Murphy et Miller Kay étaient les joueurs laissés de côté par Jean-François Grégoire.

Le Drakkar fera son premier voyage vers les Maritimes la semaine prochaine, disputant une rencontre à Halifax et deux à Saint-Jean-de-Terre-Neuve.