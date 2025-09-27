Sept-Îles et Port-Cartier célèbrent la culture sous toutes ses formes

Une panoplie d’activités sont à l‘horaire des Journées de la culture à Sept-Îles et Port-Cartier.

Samedi et dimanche, les Services des loisirs et de la culture des ville de Sept-Îles et de Port-Cartier convient petits et grands à une immersion artistique et culturelle gratuite et ouverte à tous.

Ateliers créatifs, spectacles envoûtants, expositions inspirantes et rencontres passionnantes rythmeront cette fin de semaine festive en divers lieux, notamment à la bibliothèque Louis-Ange-Santerre et au Musée de la Côte-Nord du côté de Sept-Îles et au Complexe récréatif et culturel pour Port-Cartier. Des activités sont aussi prévues à d’autres endroits.

En collaboration avec des artistes et organismes locaux, les deux municipalité mettent en lumière la richesse de leur scène culturelle. Une occasion unique de vivre l’art en communauté et de nourrir sa curiosité.

La programmation complète est accessible au septiles.ca/journees-de-la-culture et via le www.facebook.com/ville.portcartier.