Le service 211 déployé sur la Côte-Nord

Dès le 1er octobre, les citoyens de la Côte-Nord auront accès au service 211, une ligne d’information gratuite et confidentielle qui centralise les ressources sociales, gouvernementales et communautaires.

Ce nouvel outil vise à simplifier la recherche d’aide pour les personnes vulnérables et à soutenir le travail des intervenants de première ligne.

Le service 211 sera officiellement disponible sur l’ensemble du territoire nord-côtier, incluant les MRC de la Haute-Côte-Nord, Manicouagan, Sept-Rivières, Caniapiscau, Minganie et du Golfe-du-Saint-Laurent.

C’est une ligne d’information gratuite, accessible 7 jours sur 7 par téléphone et en ligne, qui oriente rapidement les citoyens vers les services dont ils ont besoin.

Qu’il s’agisse de soutien alimentaire, d’hébergement d’urgence, d’aide à l’emploi, de services en santé mentale ou encore de ressources pour les aînés, les familles et les personnes en situation de handicap, le service centralise les informations pour en faciliter l’accès.

« L’arrivée du 211 sur la Côte-Nord représente un véritable pas en avant pour le soutien aux populations vulnérables de la région, tout en facilitant le travail des intervenants de première ligne. Cette avancée pour notre région est possible grâce à une formidable concertation de tout le milieu », souligne Josée Mailloux, directrice générale de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan.

Même son de cloche pour Maryse Gagnon, directrice générale de Centraide Duplessis, qui considère le 211 comme « un levier positif » permettant une prise en charge rapide des citoyens.

De son côté, Jeni Sheldon, coordonnatrice régionale du Collectif de développement social de la Côte-Nord, insiste sur l’importance d’une telle ressource pour améliorer la qualité de vie des Nord-Côtiers.

Déjà implanté dans plusieurs régions du Québec, le 211 a démontré son efficacité dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale en rendant les services communautaires plus accessibles et mieux connus.

Les citoyens peuvent dès maintenant composer le 211 ou consulter le site www.211quebecregions.ca pour accéder aux ressources disponibles.

Cette initiative est rendue possible grâce à la collaboration de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan, Centraide Duplessis, le Collectif du développement social de la Côte-Nord et le Centre d’information et de référence de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches (CIR).