Chronique

Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Par Sylvain Turcotte 6:30 AM - 27 septembre 2025
Temps de lecture :

Cinq soumissions ont été déposées pour la construction d'un nouvel hôtel de ville à Sept-Îles. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

La plus basse soumission à 24,9 M$ pour la construction d’un nouvel hôtel de ville à Sept-Îles

Cinq soumissions ont été reçues dans le cadre de l’appel d’offres pour un nouvel hôtel de ville à Sept-Îles.

La plus basse soumission à 24,9 M$ pour la construction d’un nouvel hôtel de ville à Sept-Îles

Deux nouveaux restaurants verront le jour à Sept-Îles

Sept-Îles aura son Topla! et son Jack Le Coq, d’ici la fin 2026.

Deux nouveaux restaurants verront le jour à Sept-Îles

Élections municipales : les candidatures s’accumulent dans la région

Il y a maintenant une semaine que la période de mise en candidature pour les élections municipales a débuté et le portrait commence à se préciser dans les principales municipalités de la région.

Élections municipales : les candidatures s’accumulent dans la région

La Côte-Nord a besoin de plus de logements sociaux

La construction de nouveaux logements sociaux et communautaires est plus que nécessaire sur la Côte-Nord avec la région qui vit une crise de l’habitation.

La Côte-Nord a besoin de plus de logements sociaux

Feu criminel à Moisie : la livreuse de bidons d’essence pardonnée par le père de la victime

Malory Fortin a livré les bidons d’essence ayant servi à mettre le feu à la résidence de Moisie dans laquelle Jimmy Maltais a été retrouvé sans vie, mais le père de ce dernier lui a pardonné, dans un témoignage émouvant, mercredi, au palais de justice de Sept-Îles. 

Feu criminel à Moisie : la livreuse de bidons d’essence pardonnée par le père de la victime

« J’ai tué Robert Pickton pour les victimes », plaide son assassin

Martin Charest a plaidé coupable, jeudi, du meurtre au premier degré du tueur en série Robert Pickton, à qui il a enfoncé un manche à balai dans le crâne, au pénitencier de Port-Cartier. 

« J’ai tué Robert Pickton pour les victimes », plaide son assassin

Le PQ veut regagner ses châteaux forts sur la Côte-Nord

À un an de l’élection provinciale, le Parti québécois trône au sommet des sondages sur la Côte-Nord. C’est dans ce contexte « très intéressant » pour la formation politique, qui y a perdu ses châteaux forts aux mains de la CAQ en 2022, qu’elle se lance officiellement à la recherche de candidats nord-côtiers. 

Le PQ veut regagner ses châteaux forts sur la Côte-Nord

Des citoyens demandent le déplacement de la halte-chaleur à Sept-Îles

Des résidents demandent que la halte-chaleur du Centre d’intervention le Rond-Point qui accueille des personnes en situation d’itinérance, à Sept-Îles, trouve un nouveau site.

Des citoyens demandent le déplacement de la halte-chaleur à Sept-Îles

De nouvelles mesures de sécurité dans les zones scolaires à Sept-Îles

La Ville de Sept-Îles a décidé de mettre en place de nouvelles mesures pour assurer la sécurité dans les zones scolaires lors de la séance du conseil du 22 septembre.

De nouvelles mesures de sécurité dans les zones scolaires à Sept-Îles

Fermeture temporaire de l’entrée principale de l’Hôpital de Sept-Îles

En raison de travaux de réfection, l’entrée principale de l’Hôpital de Sept-Îles, face à la rue du Père-Divet, ne sera pas accessible les 29 et 30 septembre.

Fermeture temporaire de l’entrée principale de l’Hôpital de Sept-Îles

La Côte-Nord inaugure sa première Route du lait

La Côte-Nord se dote d’un tout premier réseau de lieux favorables à l’allaitement, baptisé la Route du lait, qui vise à offrir aux parents des espaces accueillants et sécuritaires pour nourrir leur enfant, qu’ils choisissent l’allaitement ou le biberon.

La Côte-Nord inaugure sa première Route du lait

Une première clinique privée de soins infirmiers ouvre sur la Côte-Nord

L’accessibilité aux soins de santé prend un nouveau tournant sur la Côte-Nord. Doma Santé, une chaîne de cliniques privées fondée il y a tout juste un an par Julie Murray, vient d’ouvrir une succursale à Baie-Comeau, la première du genre dans la région.

Une première clinique privée de soins infirmiers ouvre sur la Côte-Nord

SWE s’implante à Sept-Îles avec sa viande au prix du gros 

Un nouveau joueur dans l’alimentation s’ajoute à Sept-Îles. Six mois après l’ouverture de la succursale de Port-Cartier, SWE, qui offre viande, poisson et des fruits de mer au prix du gros, prend de l’expansion. 

SWE s’implante à Sept-Îles avec sa viande au prix du gros 

Tourisme Côte-Nord récompensé pour sa campagne publicitaire avec un acteur norvégien

Tourisme Côte-Nord s’est démarqué avec la campagne qui met en vedette les péripéties d’un marin norvégien explorant la Côte-Nord pour la première fois. 

Tourisme Côte-Nord récompensé pour sa campagne publicitaire avec un acteur norvégien

Des locaux tout neufs pour Radio-Canada à Sept-Îles

La station de Radio-Canada Côte-Nord a inauguré ses tout nouveaux locaux à Sept-Îles qui ont eu droit à une rénovation de 2 M$.

Des locaux tout neufs pour Radio-Canada à Sept-Îles

Près de 1000 jeunes à Sept-Îles pour le Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle

La Côte-Nord accueillera le Rendez-vous québécois (RVPQ) de Secondaire en spectacle pour une troisième fois en quinze ans en mai prochain. L’édition 2026, qui se tiendra à Sept-Îles – Uashat mak Mani-utenam, aura une touche autochtone importante, aux dires de l’organisation.  

Une teinte autochtone pour le Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle à Sept-Îles

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Chronique de Réjean Porlier ǀ Un système profondément malade

Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Emplois vedettes

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

OUVRIER POLYVALENT

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Chronique

Chronique de Réjean Porlier ǀ Un système profondément malade

Consulter la nouvelle
Chronique

Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 24 septembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord