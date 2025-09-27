Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

La plus basse soumission à 24,9 M$ pour la construction d’un nouvel hôtel de ville à Sept-Îles

Cinq soumissions ont été reçues dans le cadre de l’appel d’offres pour un nouvel hôtel de ville à Sept-Îles.

Deux nouveaux restaurants verront le jour à Sept-Îles

Sept-Îles aura son Topla! et son Jack Le Coq, d’ici la fin 2026.

Élections municipales : les candidatures s’accumulent dans la région

Il y a maintenant une semaine que la période de mise en candidature pour les élections municipales a débuté et le portrait commence à se préciser dans les principales municipalités de la région.

La Côte-Nord a besoin de plus de logements sociaux

La construction de nouveaux logements sociaux et communautaires est plus que nécessaire sur la Côte-Nord avec la région qui vit une crise de l’habitation.

Feu criminel à Moisie : la livreuse de bidons d’essence pardonnée par le père de la victime

Malory Fortin a livré les bidons d’essence ayant servi à mettre le feu à la résidence de Moisie dans laquelle Jimmy Maltais a été retrouvé sans vie, mais le père de ce dernier lui a pardonné, dans un témoignage émouvant, mercredi, au palais de justice de Sept-Îles.

« J’ai tué Robert Pickton pour les victimes », plaide son assassin

Martin Charest a plaidé coupable, jeudi, du meurtre au premier degré du tueur en série Robert Pickton, à qui il a enfoncé un manche à balai dans le crâne, au pénitencier de Port-Cartier.

Le PQ veut regagner ses châteaux forts sur la Côte-Nord

À un an de l’élection provinciale, le Parti québécois trône au sommet des sondages sur la Côte-Nord. C’est dans ce contexte « très intéressant » pour la formation politique, qui y a perdu ses châteaux forts aux mains de la CAQ en 2022, qu’elle se lance officiellement à la recherche de candidats nord-côtiers.

Des citoyens demandent le déplacement de la halte-chaleur à Sept-Îles

Des résidents demandent que la halte-chaleur du Centre d’intervention le Rond-Point qui accueille des personnes en situation d’itinérance, à Sept-Îles, trouve un nouveau site.

De nouvelles mesures de sécurité dans les zones scolaires à Sept-Îles

La Ville de Sept-Îles a décidé de mettre en place de nouvelles mesures pour assurer la sécurité dans les zones scolaires lors de la séance du conseil du 22 septembre.

Fermeture temporaire de l’entrée principale de l’Hôpital de Sept-Îles

En raison de travaux de réfection, l’entrée principale de l’Hôpital de Sept-Îles, face à la rue du Père-Divet, ne sera pas accessible les 29 et 30 septembre.

La Côte-Nord inaugure sa première Route du lait

La Côte-Nord se dote d’un tout premier réseau de lieux favorables à l’allaitement, baptisé la Route du lait, qui vise à offrir aux parents des espaces accueillants et sécuritaires pour nourrir leur enfant, qu’ils choisissent l’allaitement ou le biberon.

Une première clinique privée de soins infirmiers ouvre sur la Côte-Nord

L’accessibilité aux soins de santé prend un nouveau tournant sur la Côte-Nord. Doma Santé, une chaîne de cliniques privées fondée il y a tout juste un an par Julie Murray, vient d’ouvrir une succursale à Baie-Comeau, la première du genre dans la région.

SWE s’implante à Sept-Îles avec sa viande au prix du gros

Un nouveau joueur dans l’alimentation s’ajoute à Sept-Îles. Six mois après l’ouverture de la succursale de Port-Cartier, SWE, qui offre viande, poisson et des fruits de mer au prix du gros, prend de l’expansion.

Tourisme Côte-Nord récompensé pour sa campagne publicitaire avec un acteur norvégien

Tourisme Côte-Nord s’est démarqué avec la campagne qui met en vedette les péripéties d’un marin norvégien explorant la Côte-Nord pour la première fois.

Des locaux tout neufs pour Radio-Canada à Sept-Îles

La station de Radio-Canada Côte-Nord a inauguré ses tout nouveaux locaux à Sept-Îles qui ont eu droit à une rénovation de 2 M$.

Près de 1000 jeunes à Sept-Îles pour le Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle

La Côte-Nord accueillera le Rendez-vous québécois (RVPQ) de Secondaire en spectacle pour une troisième fois en quinze ans en mai prochain. L’édition 2026, qui se tiendra à Sept-Îles – Uashat mak Mani-utenam, aura une touche autochtone importante, aux dires de l’organisation.