Bris de conduite sur la rue Retty à Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 7:34 PM - 27 septembre 2025
Temps de lecture :

Des employés à l'oeuvre pour la réparation du bris d'une conduite de refoulement sanitaire survenu ce matin sur la rue Retty à Sept-Îles. Photo Sylvain Turcotte

Le procédé de traitement des eaux usées est à l’arrêt de façon temporaire à Sept-Îles. La raison : un bris sur une conduite de refoulement sanitaire survenu le matin du 27 septembre sur la rue Retty.

La Ville de Sept-Îles demande aux résidents des secteurs du centre-ville, de place de l’Anse et de Ferland de réduire leur consommation d’eau afin de limiter les rejets dans la baie.

Le réseau d’aqueduc demeure fonctionnel et l’eau potable reste sécuritaire.

Les équipes municipales sont mobilisées pour réparer la conduite et rétablir la situation rapidement.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Un premier point au classement pour le Drakkar

Le service 211 déployé sur la Côte-Nord

Une première candidature pour le district de Jacques-Cartier à Sept-Îles

Emplois vedettes

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

OUVRIER POLYVALENT

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Sport

Un premier point au classement pour le Drakkar

Consulter la nouvelle

Le service 211 déployé sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 24 septembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord