Bris de conduite sur la rue Retty à Sept-Îles

Le procédé de traitement des eaux usées est à l’arrêt de façon temporaire à Sept-Îles. La raison : un bris sur une conduite de refoulement sanitaire survenu le matin du 27 septembre sur la rue Retty.

La Ville de Sept-Îles demande aux résidents des secteurs du centre-ville, de place de l’Anse et de Ferland de réduire leur consommation d’eau afin de limiter les rejets dans la baie.

Le réseau d’aqueduc demeure fonctionnel et l’eau potable reste sécuritaire.

Les équipes municipales sont mobilisées pour réparer la conduite et rétablir la situation rapidement.