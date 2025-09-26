Une collision à l’intersection Brochu/Régnault à Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 7:30 PM - 26 septembre 2025
Temps de lecture :

Photo : Vincent Rioux-Berrouard

Les services d’urgence de Sept-Îles ont été appelés pour une collision de véhicules survenue peu après 19h, à l’intersection de l’avenue Brochu et la rue Régnault. Il ne s’agirait que de dommages matériels, selon la porte-parole de la Sûreté du Québec, Élisabeth Marquis.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Saisie de drogues, d’armes et d’argent comptant à Pessamit

Un véhicule en flammes à Pointe-aux-Anglais

Élections municipales : les candidatures s’accumulent dans la région

Emplois vedettes

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Saisie de drogues, d’armes et d’argent comptant à Pessamit

Consulter la nouvelle
Actualité

Un véhicule en flammes à Pointe-aux-Anglais

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 24 septembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord