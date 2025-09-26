Une collision à l’intersection Brochu/Régnault à Sept-Îles
Photo : Vincent Rioux-Berrouard
Les services d’urgence de Sept-Îles ont été appelés pour une collision de véhicules survenue peu après 19h, à l’intersection de l’avenue Brochu et la rue Régnault. Il ne s’agirait que de dommages matériels, selon la porte-parole de la Sûreté du Québec, Élisabeth Marquis.
