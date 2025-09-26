Un véhicule en flammes à Pointe-aux-Anglais
Véhicule en feu dans le secteur de Pointe-aux-Anglais. Photo : Charlotte Vuillemin
Un véhicule a pris feu sur la 138, à la hauteur de Pointe-aux-Anglais. L’incendie est survenu vers 18h. La Sûreté du Québec, appelée en assistance aux pompiers, n’a pas plus d’informations, fait savoir la Sergente Marquis.
