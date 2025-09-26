Port-Cartier | Une soirée de consultation citoyenne

Le 14 octobre, la Ville de Port-Cartier invite ses citoyens à échanger et réfléchir collectivement pour l’élaboration d’une politique de développement durable.

Cet été, la Ville de Port-Cartier a lancé un sondage auprès de ses citoyens, afin qu’ils puissent exprimer leurs préoccupations et leurs priorités et guider les décisions futures de la municipalité. En plus de ce sondage, la Ville de Port-Cartier les invite à une soirée de consultation publique, dans le but d’échanger et de réfléchir ensemble pour construire la première Politique de développement durable de Port-Cartier.

« Chaque voix compte. Plus de personnes nous serons autour à la table, plus la Politique de développement durable représentera fidèlement la richesse et la diversité de notre communauté. La présence de citoyens et citoyennes, d’organismes et d’entreprises de Port-Cartier à cette consultation publique fera une réelle différence pour les générations actuelles et futures », affirme Zakariae Anjab, responsable à l’environnement à la Ville de Port-Cartier.

La municipalité souhaite poser plus d’actions, dans le but de protéger l’environnement. La politique définira la vision qui sera appliquée dans les domaines comme la gestion de l’eau, les espaces verts, les matières résiduelles, les transports et plusieurs autres. L’équipe Nature-Action Québec sera présente pour guider la discussion et donner son expertise sur les sujets abordés.

La soirée de consultation citoyenne aura lieu le 14 octobre dans la Salle du conseil, à l’Hôtel de Ville, de 18 h à 21 h. Des bouchées et rafraîchissements seront servis gratuitement. Il est important de s’inscrire via ce lien pour participer.