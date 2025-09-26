La CAQ recule sur l’interdiction des véhicules neufs à essence à compter de 2035

Par Patrice Bergeron, La Presse Canadienne 11:24 AM - 26 septembre 2025
Temps de lecture :

Bernard Drainville est photographié après avoir prêté serment comme ministre de l'Environnement, à l'Assemblée nationale du Québec, le mercredi 10 septembre 2025. LA PRESSE CANADIENNE/Jacques Boissinot

Le gouvernement Legault recule sur l’interdiction de la vente de véhicules neufs à essence à partir de 2035.

Le ministre de l’Environnement, Bernard Drainville, annule ainsi la décision de son prédécesseur, Benoit Charette.

Cette réglementation visait à ne vendre que des véhicules 100 % électriques en 2035 afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) du Québec.

Désormais, le gouvernement fixe plutôt la cible à 90 % de ventes de véhicules électriques, mais en incluant aussi les véhicules hybrides rechargeables. 

Mentionnons que depuis plusieurs mois, le chef conservateur Éric Duhaime menait une campagne contre l’interdiction de la vente de véhicules neufs à essence à compter de 2035. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Contrôleurs routiers : le PQ veut mettre fin « au Far West » sur les routes

Port-Cartier | Une soirée de consultation citoyenne

Des locaux tout neufs pour Radio-Canada à Sept-Îles

Emplois vedettes

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

OUVRIER POLYVALENT

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Contrôleurs routiers : le PQ veut mettre fin « au Far West » sur les routes

Consulter la nouvelle

Port-Cartier | Une soirée de consultation citoyenne

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 24 septembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord