Élections municipales : les candidatures s’accumulent dans la région

Il y a maintenant une semaine que la période de mise en candidature pour les élections municipales a débuté et le portrait commence à se préciser dans les principales municipalités de la région.

À Sept-Îles, deux personnes ont officiellement déposé leur bulletin de candidature pour succéder à Denis Miousse à titre de maire de Sept-Îles. Il s’agit de Benoit Méthot et de Patrick Hudon. Guylaine Lejeune et Marc Fafard ont également annoncé qu’ils allaient se présenter.

Pour ce qui est des postes de conseillers à Sept-Îles, il y a eu très peu de candidatures jusqu’à maintenant. Seulement Alexandre Leblanc (district de Marie-Immaculée) et Patrick Lelièvre (district de Ferland) ont déposé leur candidature auprès du bureau des élections.

À Port-Cartier, tous les postes disponibles ont des candidats. Pour la mairie, le maire sortant Alain Thibault, ainsi que les conseillers sortants Gilles Fournier et Danielle Beaupré ont déposé leur candidature.

Pour ce qui est des six postes de conseillers, on retrouve Daniel Camiré (Siège #1), Patrick Hovington (Siège #2), Louis-Philippe Jean (Siège #2), Mario Gaumont (Siège #3), Tommy Lucas ( Siège #3), Daven Bezeau (Siège #4), André Jolicoeur (Siège #5), Tommy Tavares (Siège #6) et Roger Vignola (Siège #6).

Il n’y a pas encore de candidat pour la mairie de Havre-Saint-Pierre.

Pour ce qui est de la MRC de Minganie, seule la préfète sortante, Meggie Richard, a déposé sa candidature.

La période de mise en candidature prendra fin le 3 octobre à 16h30. Les élections municipales se tiendront le 2 novembre.