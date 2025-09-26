Des locaux tout neufs pour Radio-Canada à Sept-Îles

La station de Radio-Canada Côte-Nord a inauguré ses tout nouveaux locaux à Sept-Îles qui ont eu droit à une rénovation de 2 M$.

C’est en 1982 que la station a vu le jour. Des rénovations étaient donc de mise 40 ans plus tard.

« C’est certain que d’avoir un environnement de travail qui est beau, qui est agréable et qui est lumineux, c’est stimulant et les gens ont envie de venir travailler ici », dit Lydianne Ouimet, première cheffe de l’information et du développement des contenus de la Côte-Nord.

Désormais, l’espace au rez-de-chaussée a été ouvert alors qu’auparavant tout était compartimenté. La salle de nouvelles est réunie dans le même endroit.

Les nouveaux locaux sont également décrits comme étant plus conviviaux pour accueillir les invités qui viennent par exemple en entrevue à l’une des deux émissions radiophoniques produites à la station de Sept-Îles qui sont Bonjour la Côte et Côte à Côte.

Des employés de l’équipe d’ICI Côte-Nord ont contribué à la réflexion pour rénover les locaux. Fait intéressant, des œuvres de l’artiste de Baie-Johan-Beetz Chantal Harvey, qui représente le territoire nord-côtier, ont servi de sources d’inspiration pour les travaux.

Lors d’une activité pour souligner l’inauguration des nouveaux locaux, plus d’une centaine de personnes ont pu visiter les nouveaux locaux de Radio-Canada et rencontrer les artisans, animateurs et journalistes. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Pour Jean-François Rioux, directeur général des médias régionaux pour Radio-Canada, cette rénovation est une preuve de l’engagement de la société d’État à rester bien ancrée sur la Côte-Nord.

« On travaille pour la pérennité du service public. L’investissement qu’on vient de faire [ à la station de Sept-Îles] est une preuve de cela », dit-il.

Il rappelle que le rôle d’une station régionale de Radio-Canada est de travailler à l’intérêt du citoyen, mais aussi de faire rayonner plus largement les histoires locales.

Rejoindre les jeunes

L’un des grands défis de ICI Côte-Nord au cours des prochaines années, comme les autres médias, sera d’attirer un nouvel auditoire, plus particulièrement les jeunes.

« Le défi de tous les médias est le même. Notre auditoire vieilli si on n’amène pas quelque chose de neuf, mais on ne veut pas tasser notre auditoire traditionnel », explique M. Rioux.

Des initiatives comme le vidéojournal, des vidéos verticales et l’infolettre sont des idées dans cette optique qui vise à attirer un nouveau public sur le numérique.

En plus des locaux à la station de Sept-Îles, Radio-Canada Côte-Nord possède un bureau à Baie-Comeau. La société d’État embauche présentement 25 personnes sur l’ensemble du territoire de la Côte-Nord.