Contrôleurs routiers : le PQ veut mettre fin « au Far West » sur les routes

Le gouvernement Legault doit permettre aux contrôleurs routiers de faire des inspections surprises sur les poids lourds pour mettre fin «au Far West» sur les routes du Québec, plaide le Parti Québécois.

Depuis mars, les contrôleurs routiers ne peuvent plus faire d’inspections non planifiées sur les routes du Québec. Le Tribunal administratif du travail estime que les agents s’exposaient à des dangers en n’étant pas armés, donnant raison à la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec.

Depuis, des «pommes pourries» parmi les camionneurs bafouent les règles aux dépens de la sécurité routière, a déploré le porte-parole en matière de Transports du Parti Québécois, Joël Arseneau, vendredi en conférence de presse à l’Assemblée nationale.

Il était accompagné de représentants de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec et de l’Alliance de la fonction publique du Canada.

Il n’a pas été possible d’obtenir une réaction immédiate de la part du ministère des Transports.