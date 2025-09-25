Marc Fafard sera candidat à la mairie de Sept-Îles

Le militant Marc Fafard entend se lancer dans la course à la mairie de Sept-Îles, motivé notamment par le dossier de l’hôtel de ville, qu’il estime être « le résultat d’une gouvernance toute croche ».

Son intention n’est toutefois pas de faire campagne sur ce dossier.

« Je veux mettre le citoyen au centre », a-t-il dit à propos de sa campagne à venir, lors d’un entretien avec le Journal. Sa candidature n’était encore officiellement déposée jeudi, mais son intention était ferme.

« J’ai toute la paperasse, il me manque seulement à récolter les signatures. »

Si tout se déroule comme prévu, Marc Fafard deviendrait donc le quatrième candidat à briguer la mairie de Sept-Îles, après Patrick Hudon, Guylaine Lejeune et Benoit Méthot.

Le militant écologiste en sera à sa troisième tentative comme maire (2009-2023). En 2013, il avait aussi été candidat pour le poste de conseiller du secteur de Moisie/Les plages.

Pour Marc Fafard, l’économie septilienne se porte très bien, contrairement à d’autres secteurs.

« On développe que pour l’industrie. L’économie, l’économie, l’économie… mais on voit tout de suite que l’économie n’a pas apporté que des bienfaits à la ville de Sept-Îles », a-t-il dit. « Nos services, les enjeux sociaux, les problèmes, les coûts de l’épicerie, de la maison, les sans-abri, le manque de garderie, le reste, il ne va pas du tout. Donc, c’est pour remettre les citoyens au centre, parce que là, l’économie va bien, puis les citoyens, eux, ne vont pas si bien que ça. »

Bien connu pour être à la tête de Sept-Îles Sans Uranium (SISUR), Marc Fafard, lui, connaît bien l’univers de la politique.

En 2011, il avait orchestré la campagne électorale du Nouveau parti démocratique sur la Côte-Nord. En 2012, il a quitté son poste d’adjoint au député néo-démocrate, Jonathan Genest Jourdain pour créer la Coalition pour la Constituante. Il s’était alors présenté comme candidat pour ce parti aux élections provinciales.