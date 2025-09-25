Abandon du PL97 : les groupes environnementaux appellent à un véritable dialogue 

Par Emelie Bernier 3:21 PM - 25 septembre 2025 Initiative de journalisme local
La SNAP Québec, Nature Québec, Mères au Front, le Réseau ZEC et la Fédération québécoise pour le saumon atlantique lançaient le 17 septembre l’initiative « Forêt, je te soutiens », une campagne de mobilisation nationale. Source : site internet de la SNAP

La décision du gouvernement Legault de passer à la trappe le projet de loi 97 visant à réformer le régime forestier est bien accueillie par Nature Québec, la SNAP Québec, le Regroupement national des conseils régionaux en environnement du Québec (RNCREQ), la Fédération des pourvoiries du Québec, Zecs Québec et la Fédération québécoise pour le saumon atlantique.

Incidemment, ce collectif livrait il y a quelques jours à peine une déclaration commune réclamant l’abandon du PL 97, rappelant toutefois que le statu quo n’est pas une option à envisager. 

« Après des mois à collaborer en front uni afin de faire entendre nos voix, nous soulignons cette victoire importante contre ce projet de réforme mal conçu et mal mené », ont déclaré les représentants à l’annonce.

Ils unissent maintenant leurs voix pour demander au gouvernement « d’entamer une réelle démarche de concertation pour une véritable modernisation du régime forestier », espérant que l’abandon du projet de loi 97 « ne soit que le point de départ pour que le Québec se dote d’un régime forestier qui répond aux besoins du milieu ». 

Les groupes sus mentionnés invitent le gouvernement à ne pas refaire « l’erreur d’élaborer une réforme sans consulter adéquatement les parties prenantes du milieu forestier et sans respecter l’obligation légale de consultation des Premières Nations. »

L’Association des Premières Nations Québec-Labrador avait d’ailleurs exigé plus tôt ce mois-ci le retrait du projet de loi. 

La prochaine mouture devra être le fruit d’une vaste collaboration, indique le collectif de groupes environnementaux.

« Nous demandons au premier ministre et au ministre des Ressources naturelles et des Forêts de nous rencontrer rapidement afin d’élaborer ensemble un nouveau régime forestier. Celui-ci doit permettre de concilier, de manière durable et équitable, le respect des droits ancestraux, la pérennité de la forêt et des avantages multiples qu’elle procure, la protection de la biodiversité ainsi que la qualité et la stabilité d’emplois à long terme dans le secteur forestier », intime le regroupement.

 

 

Réforme du régime forestier: coupe à blanc dans le projet de loi 97 

