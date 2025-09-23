Élections municipales : un seul lieu de vote à Sept-Îles le 2 novembre

Tous les bureaux de vote de l’ensemble des districts de Sept-Îles seront à l’école Jean-du-Nord le 2 novembre dans le cadre des élections municipales.

Pour justifier cette décision, la présidente de l’élection, Me Jessica Bilodeau indique que cela permettra d’optimiser l’organisation, le déroulement et la surveillance du processus électoral, ainsi que d’assurer la neutralité et l’impartialité du vote.

La conseillère du district de Ferland et aspirante à la mairie, Guylaine Lejeune, a fait savoir son désaccord avec cette décision lors de la séance du conseil du 22 septembre.

« Je trouve que les gens dans certaines périphéries vont peut-être avoir de la difficulté [à voter] », dit-elle.

Elle craint qu’une telle mesure entraîne une baisse de la participation électorale.

Le vote par anticipation se déroulera différemment. Il se tiendra le dimanche 26 octobre et il y aura des bureaux de vote à plusieurs endroits. Les lieux identifiés sont le Centre socio-récréatif, le Centre communautaire Wilfrid-Gallienne (secteur Moisie) et le Centre Roger-Smith (Clarke City). Il y aura aussi un bureau de vote pour les résidences du Corossol, des Pionniers, de Vents et marées et Manowin.

Il sera aussi possible de voter au bureau du président d’élection au Centre socio-récréatif le vendredi 24 octobre.

Un bureau de vote itinérant est également disponible. Toute personne dans l’incapacité de se déplacer pourra demander à voter à son domicile.

Rappelons que la période de mise en candidature a débuté le 19 septembre et prendra fin le 3 octobre.