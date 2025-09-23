Deux nouveaux restaurants verront le jour à Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 5:00 AM - 23 septembre 2025
Temps de lecture :

Nicola Emond, le franchisé du Salvatoré de Sept-Îles, est derrière l'ouverture de Topla ! et de Jack Le Coq prévu pour la fin 2026. Photo Courtoisie

Sept-Îles aura son Topla ! et son Jack Le Coq, d’ici la fin 2026.

C’est le franchisé du Salvatoré de Sept-Îles, Nicola Emond, qui est derrière le projet. Les négociations pour le bail de la bâtisse sont à quelques petits détails d’être finalisées. La confirmation de l’endroit aussi, mais M. Emond ne peut s’avancer sur l’emplacement retenu.

Les négociations pour le bail de la bâtisse sont réglées. La confirmation de l’endroit aussi, mais M. Emond ne peut s’avancer sur l’emplacement retenu.

« Ç’a été long trouver de quoi », a-t-il dit au Journal. « Le Groupe Abbatiello (derrière les Salvatoré et autres restaurants du groupe) fait beaucoup pour nous. C’est beaucoup de soutien », a mentionné le franchisé.

Fraîchement trentenaire, Nicola Emond n’avait pas l’ambition d’être franchisé, quand il s’est retrouvé directeur de territoire sur la Côte-Nord pour Salvatoré en 2023.

Il est content de ce que la suite a donné, depuis qu’il a pris la tête du restaurant de Sept-Îles en janvier 2024.

Le Salvatoré de Sept-Îles a été récompensé de la première place sur 120 franchisés, lors du dernier gala de la bannière pour la plus grosse augmentation des ventes et troisième pour le service à la clientèle.

Nicola Emond, homme de défis, est fier d’avoir remonté le restaurant de Sept-Îles et d’avoir fait ses preuves.

Les ventes de son restaurant auraient plus que doublé depuis la première année.

« Ç’a été un très beau succès. Les employés offrent un service incroyable. Ils ont une fierté dans ce qu’ils font », a-t-il souligné.

Lors du dernier gala, le franchisé de Sept-Îles avait été qualifié « de leader descendu du ciel » par Sébastien Abbatiello, un des dirigeants du groupe. 

Le Septilien, qui n’avait jamais été entrepreneur dans le passé, se plait comme franchisé, puisqu’il jouit d’une ligne directrice du Groupe Abbatiello, dit-il. 

Nicola Emond se fait aussi un devoir d’investir dans la communauté, autant en soutenant des organismes qu’en ajoutant à l’offre de services en restauration. Il souligne que la ville a grandement besoin d’un mouvement économique.

« Je suis un gars généreux qui veut que la communauté aille bien. Ça me donne le goût de m’impliquer. Ç’a m’apporte. C’est du donnant-donnant. Tout geste que tu fais a un impact », a-t-il dit.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Bientôt une nouvelle grève à la Traverse Matane-Côte-Nord?

Le contrat pour la démolition de l’hôtel de ville de Sept-Îles octroyé

La Course du 50e Parallèle de Port-Cartier est de plus en plus populaire

Emplois vedettes

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

OUVRIER POLYVALENT

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Bientôt une nouvelle grève à la Traverse Matane-Côte-Nord?

Consulter la nouvelle

Le contrat pour la démolition de l’hôtel de ville de Sept-Îles octroyé

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 17 septembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord