Deux nouveaux restaurants verront le jour à Sept-Îles

Sept-Îles aura son Topla ! et son Jack Le Coq, d’ici la fin 2026.

C’est le franchisé du Salvatoré de Sept-Îles, Nicola Emond, qui est derrière le projet. Les négociations pour le bail de la bâtisse sont à quelques petits détails d’être finalisées. La confirmation de l’endroit aussi, mais M. Emond ne peut s’avancer sur l’emplacement retenu.

« Ç’a été long trouver de quoi », a-t-il dit au Journal. « Le Groupe Abbatiello (derrière les Salvatoré et autres restaurants du groupe) fait beaucoup pour nous. C’est beaucoup de soutien », a mentionné le franchisé.

Fraîchement trentenaire, Nicola Emond n’avait pas l’ambition d’être franchisé, quand il s’est retrouvé directeur de territoire sur la Côte-Nord pour Salvatoré en 2023.

Il est content de ce que la suite a donné, depuis qu’il a pris la tête du restaurant de Sept-Îles en janvier 2024.

Le Salvatoré de Sept-Îles a été récompensé de la première place sur 120 franchisés, lors du dernier gala de la bannière pour la plus grosse augmentation des ventes et troisième pour le service à la clientèle.

Nicola Emond, homme de défis, est fier d’avoir remonté le restaurant de Sept-Îles et d’avoir fait ses preuves.

Les ventes de son restaurant auraient plus que doublé depuis la première année.

« Ç’a été un très beau succès. Les employés offrent un service incroyable. Ils ont une fierté dans ce qu’ils font », a-t-il souligné.

Lors du dernier gala, le franchisé de Sept-Îles avait été qualifié « de leader descendu du ciel » par Sébastien Abbatiello, un des dirigeants du groupe.

Le Septilien, qui n’avait jamais été entrepreneur dans le passé, se plait comme franchisé, puisqu’il jouit d’une ligne directrice du Groupe Abbatiello, dit-il.

Nicola Emond se fait aussi un devoir d’investir dans la communauté, autant en soutenant des organismes qu’en ajoutant à l’offre de services en restauration. Il souligne que la ville a grandement besoin d’un mouvement économique.

« Je suis un gars généreux qui veut que la communauté aille bien. Ça me donne le goût de m’impliquer. Ç’a m’apporte. C’est du donnant-donnant. Tout geste que tu fais a un impact », a-t-il dit.