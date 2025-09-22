Le Service de l’environnement de la Ville de Sept-Îles dresse un bilan positif des résultats obtenus par les bacs bruns après une année et si la qualité est au rendez-vous, le compost pourrait être redistribué aux citoyens au printemps.

C’est quelque 2 700 tonnes de matières organiques qui ont été esquivées des sites d’enfouissement pour devenir du compost.

Près de 1 000 tonnes métriques provenant de l’écocentre et du LET (Lieu d’enfouissement technique de la Ville de Sept-Îles) sont des résidus verts et de bois déchiqueté.

Les collectes résidentielles du secteur de Sept-Îles, Uashat, Maliotenam, Lac-Daigle ont récolté plus de 1 700 tonnes de matières organiques. La Ville de Port-Cartier s’est rajoutée aux secteurs participants en janvier.

« Les résultats sont très satisfaisants pour une première année, considérant l’important changement d’habitudes qui a été demandé aux citoyens et les défis techniques pour adapter nos opérations », indique Jean-François Grenier, directeur du Service de l’environnement à la Ville de Sept-Îles.

Un compost de qualité ?

Plusieurs modifications pourraient encore améliorer la qualité du compost. La principale recommandation est de ne pas utiliser des sacs de plastique, même si c’est indiqué compostable. Ces sacs prennent quelques années à se dégrader et compliquent les opérations.

« Pour emballer certaines matières, comme les restes de viande ou de poisson, on préconise le papier journal ou les sacs en papier », soutient la ville de Sept-Îles, dans son communiqué.

Des analyses de qualité seront effectuées en laboratoire pour déceler la présence de contaminants. Si les résultats sont conformes, le compost sera distribué aux citoyens au printemps prochain. Sinon, le compost sera utilisé dans les parcs et les espaces verts et différents projets comme la restauration de sites dégradés pour la Ville de Sept-Îles.

Les bacs bruns ont été distribués il y a un an, à Sept-Îles. Photo archives

Depuis quelques mois, la Ville de Sept-Îles travaille en collaboration avec la Corporation de protection de l’environnement (CPESI) à l’installation et à la mise en œuvre de la collecte des matières organiques dans les commerces, industries et institutions. Il y a déjà une trentaine d’entreprises et d’institutions qui y participent.

La prochaine étape pour ce virage vert est d’étendre ce service aux immeubles à logements, en 2026.