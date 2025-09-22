Les premières candidatures sont déposées pour les élections municipales

Par Vincent Rioux-Berrouard 11:26 AM - 22 septembre 2025
Temps de lecture :

La période de mise en candidature a débuté la semaine dernière. Photo Élections Québec

C’est depuis le vendredi 19 septembre que la période de mise en candidature s’est amorcée pour les élections municipales. Dans la région, il commence à y avoir quelques candidatures.

À Sept-Îles, il y a seulement Benoit Méthot qui a remis son bulletin de candidature pour la mairie de Sept-Îles. La conseillère Guylaine Lejeune et Patrick Hudon ont déjà fait part de leur intention de se présenter.

Il n’y a pas encore de candidature pour les neuf postes de conseillers à Sept-Îles.

À Port-Cartier, il y a trois personnes qui ont déposé leur candidature pour la mairie. Il s’agit du maire sortant Alain Thibault, de la conseillère Danielle Beaupré et du conseiller Gilles Fournier.

Pour les postes de conseillers, Daniel Camiré (poste 1) et Mario Gaumont (poste 3) solliciteront un nouveau mandat. Louis-Philippe Jean tentera de se faire élire au siège numéro 2.

En Minganie, la préfète de la MRC, Meggie Richard, a déposé sa candidature pour obtenir un nouveau mandat.

À Havre-Saint-Pierre, il n’y a pas encore de candidature pour la mairie. L’actuel maire, Paul Barriault, n’a pas encore fait connaître ses intentions.

À Natashquan, un parti politique a été créé. Il se nomme Vision 2030. Le parti a déjà des candidatures pour la mairie (Richard Beaudy) et les six postes de conseillers. 

À l’île d’Anticosti, Hélène Boulanger tentera d’obtenir un deuxième mandat. L’ancien maire, John Pineault, tentera un retour après avoir été défait en 2021.

La période de mise en candidature se déroule du 19 septembre au 3 octobre 2025, à 16 h 30. Les élections se tiendront le 2 novembre.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Essipit joint sa voix à la démarche collective face au projet de loi 97

Louis-Philippe Jean se présente comme conseiller à Port-Cartier

Congrès des plus belles baies du monde : une première sortie pour la ministre du Tourisme

Emplois vedettes

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Essipit joint sa voix à la démarche collective face au projet de loi 97

Consulter la nouvelle

Louis-Philippe Jean se présente comme conseiller à Port-Cartier

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 17 septembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord