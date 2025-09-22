Les premières candidatures sont déposées pour les élections municipales

C’est depuis le vendredi 19 septembre que la période de mise en candidature s’est amorcée pour les élections municipales. Dans la région, il commence à y avoir quelques candidatures.

À Sept-Îles, il y a seulement Benoit Méthot qui a remis son bulletin de candidature pour la mairie de Sept-Îles. La conseillère Guylaine Lejeune et Patrick Hudon ont déjà fait part de leur intention de se présenter.

Il n’y a pas encore de candidature pour les neuf postes de conseillers à Sept-Îles.

À Port-Cartier, il y a trois personnes qui ont déposé leur candidature pour la mairie. Il s’agit du maire sortant Alain Thibault, de la conseillère Danielle Beaupré et du conseiller Gilles Fournier.

Pour les postes de conseillers, Daniel Camiré (poste 1) et Mario Gaumont (poste 3) solliciteront un nouveau mandat. Louis-Philippe Jean tentera de se faire élire au siège numéro 2.

En Minganie, la préfète de la MRC, Meggie Richard, a déposé sa candidature pour obtenir un nouveau mandat.

À Havre-Saint-Pierre, il n’y a pas encore de candidature pour la mairie. L’actuel maire, Paul Barriault, n’a pas encore fait connaître ses intentions.

À Natashquan, un parti politique a été créé. Il se nomme Vision 2030. Le parti a déjà des candidatures pour la mairie (Richard Beaudy) et les six postes de conseillers.

À l’île d’Anticosti, Hélène Boulanger tentera d’obtenir un deuxième mandat. L’ancien maire, John Pineault, tentera un retour après avoir été défait en 2021.

La période de mise en candidature se déroule du 19 septembre au 3 octobre 2025, à 16 h 30. Les élections se tiendront le 2 novembre.