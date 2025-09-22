Le contrat pour la démolition de l’hôtel de ville de Sept-Îles octroyé

La Ville de Sept-Îles va de l’avant avec la démolition de son hôtel de ville avec l’octroi du contrat pour cette tâche.

Cette décision fait suite à un appel d’offres ayant pris fin le 12 septembre. Quatre entreprises avaient déposé une soumission. C’est l’entreprise Géniam qui s’est vu octroyer le contrat lors de la séance du conseil du 22 septembre pour la somme de 937 365 $. Le coût des travaux sera assumé par le CISSS de la Côte-Nord selon l’entente signée en avril 2024.

La démolition doit débuter au mois d’octobre et durera quelques semaines.

Entretemps, les employés municipaux seront relocalisés à Place Sept-Îles.

La démolition de l’hôtel de ville s’inscrit dans le cadre de l’entente intervenue au printemps 2024 entre la Ville de Sept-Îles et le CISSS de la Côte-Nord concernant la vente du terrain de ce bâtiment. Ce dernier servira à aménager les espaces de stationnement nécessaires au projet d’agrandissement de l’hôpital de Sept-Îles.

Pour ce qui est du dossier de la construction d’un nouvel hôtel de ville, les soumissions de l’appel d’offres seront ouvertes le mercredi 24 septembre. Le conseil municipal pourrait prendre une décision dès la semaine prochaine. Deux séances du conseil municipal se tiendront durant cette période, soit le lundi 29 septembre et le 2 octobre.