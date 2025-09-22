La saison du Husky Football de Jean-du-Nord/Manikoutai est lancée

La glace est brisée pour le Husky benjamin football de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai.

Une semaine après un Jamboree, la formation septilienne disputait son premier match du calendrier contre les Lynx du Pavillon Wilbrod Dufour d’Alma. La troupe de l’entraîneur-chef Frédéric Clements s’est inclinée 24-8.

« Après une première demie en rodage, nos joueurs se sont resserré les coudes et ont offert une excellente deuxième demie de football. Nous sommes très satisfaits de leur progression tout au long du match. Leur abnégation et leur solidarité démontrent tout le travail accompli depuis le début de la saison », a fait savoir le coach.

Sur le plan individuel, Éli-Gabriel s’est illustré offensivement avec un total de 118 verges, dont une spectaculaire course de 79 verges pour un touché. Sur le plan défensif, Dereck Collard a bouclé la rencontre avec six plaqués en solo, un plaqué assisté et un sac du quart dans la zone des buts adverses, procurant ainsi un safety à son équipe.

À la maison

Les deux équipes du Husky joueront leur premier match local ce samedi 27 septembre, contre les Centurions de Saint-Félicien. La partie des benjamins est à 10 h, celle des juvéniles à 13 h 30.

Il y a dix jours, l’équipe juvénile avait gagné par forfait. Ses rivaux de Chibougamau n’avaient pu se rendre à destination de Jonquière, en raison d’un accident de la route.