La Course du 50e Parallèle de Port-Cartier est de plus en plus populaire

Par Sylvain Turcotte 3:38 PM - 22 septembre 2025
Temps de lecture :

La Course du 50e Parallèle de Port-Cartier a rassemblé 465 participants pour sa 4e édition. Photo Karl Tremblay Karl Tremblay

La Course du 50e Parallèle de Port-Cartier prend de l’ampleur. De près de 325 participants l’an dernier, ils étaient 465 dimanche pour la 4édition de l’événement.

La présidente de l’événement, Brigitte Chamard, s’attendait à une hausse considérant l’engouement connu lors du Triathlon de Port-Cartier et du Marathon Mamu. Elle trouve plaisant de voir l’ampleur que prend son rendez-vous.

Elle espère autant de monde sinon plus pour la cinquième édition dans un an. « Il faudra toutefois revoir les heures de départ, sinon il y aura trop de monde en même temps sur le parcours », a-t-elle mentionné, même si tout s’est bien déroulé pour la course du 21 septembre.

Brigitte Chamard compte sur l’aide de son conseil d’administration, mais aussi de nombreux bénévoles pour la bonne tenue de l’événement, que ce soit sur le site de départ/arrivée sur l’île McCormick que sur le parcours.

Pour la 5e édition, elle assure qu’il y aura des « choses spéciales, mais je ne peux pas le dire tout de suite », a-t-elle fait savoir.

Les résultats des différentes courses sont disponibles au www.lacoursedu50eparallele.com

Galerie photo

