Julie Bélanger marraine la campagne de financement de la Villa Port-Cartier 

Par Sylvain Turcotte 3:21 PM - 22 septembre 2025
Temps de lecture :

Julie Bélanger a accepté d’emblée d’être la marraine de la campagne de financement de la Villa Port-Cartier. Photo Capture d’écran

L’équipe de la Villa Port-Cartier multiplie les actions pour mener à bien le projet d’agrandissement de sa résidence et l’ajout de douze nouvelles places. Elle s’associe à Julie Bélanger pour mousser sa nouvelle campagne de financement.

L’animatrice, bien connue du petit écran, a accepté sans hésitation d’être la marraine de la campagne, trouvant important l’accès à cette ressource dans son patelin d’origine. 

« Notre famille, nos amis, nos parents, nos tantes, nos oncles, tout le monde vieillit. Je trouve qu’il y a quelque chose d’épouvantable de demander à une personne qui a passé sa vie à Port-Cartier d’aller terminer ses jours ailleurs par manque de place. Donc les efforts sont nécessaires, c’est là qu’on a besoin de vous autres », a lancé,  comme message dans une vidéo, Julie Bélanger.

Le cœur de la campagne : des boîtes-repas pour deux personnes pour le temps des Fêtes. Elles se vendent 150 $.

La Brigade Traiteur et les élèves de secondaire 5 du volet cuisine du Centre Éducatif L’Abri de Port-Cartier sont derrière le menu qui sera festif. On parle d’un partenariat qui met en lumière le talent local et l’engagement communautaire.

La réservation des boîtes-repas se fait jusqu’au 24 octobre auprès de la Villa Port-Cartier. Elles pourront être récupérées au début décembre. 

« C’est le fun, vous n’aurez pas à vous casser la tête pour le repas, ça va être fait. Et en plus, vous donnez la chance peut-être à une personne aînée que vous connaissez déjà d’avoir une place à Port-Cartier, à la Villa », a renchéri Julie Bélanger.

Soulignons que les travaux vont bon train à la Villa de Port-Cartier, résidence intermédiaire, sans but lucratif, pour permettre d’offrir les nouvelles places à des aînés en perte d’autonomie, dont une salle servira pour le répit.

Le projet se chiffre à près de 3 M$. La directrice générale, Martine Bezeau, espère que le tout soit terminé pour la fin 2025. La Ville ne reçoit aucun montant du gouvernement. Elle finance ses services grâces aux partenaires et à ses campagnes de financement. 

La Villa de Port-Cartier a été récompensée du prix Organisme à but non lucratif de l’année 2025 au récent Gala de l’entreprise de la Chambre de commerce de Port-Cartier.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Première année « positive » pour la gestion des matières organiques à Sept-Îles

La saison du Husky Football de Jean-du-Nord/Manikoutai est lancée

Les premières candidatures sont déposées pour les élections municipales

Emplois vedettes

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Première année « positive » pour la gestion des matières organiques à Sept-Îles

Consulter la nouvelle

La saison du Husky Football de Jean-du-Nord/Manikoutai est lancée

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 17 septembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord