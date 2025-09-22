Julie Bélanger marraine la campagne de financement de la Villa Port-Cartier 

L’équipe de la Villa Port-Cartier multiplie les actions pour mener à bien le projet d’agrandissement de sa résidence et l’ajout de douze nouvelles places. Elle s’associe à Julie Bélanger pour mousser sa nouvelle campagne de financement.

L’animatrice, bien connue du petit écran, a accepté sans hésitation d’être la marraine de la campagne, trouvant important l’accès à cette ressource dans son patelin d’origine.

« Notre famille, nos amis, nos parents, nos tantes, nos oncles, tout le monde vieillit. Je trouve qu’il y a quelque chose d’épouvantable de demander à une personne qui a passé sa vie à Port-Cartier d’aller terminer ses jours ailleurs par manque de place. Donc les efforts sont nécessaires, c’est là qu’on a besoin de vous autres », a lancé, comme message dans une vidéo, Julie Bélanger.

Le cœur de la campagne : des boîtes-repas pour deux personnes pour le temps des Fêtes. Elles se vendent 150 $.

La Brigade Traiteur et les élèves de secondaire 5 du volet cuisine du Centre Éducatif L’Abri de Port-Cartier sont derrière le menu qui sera festif. On parle d’un partenariat qui met en lumière le talent local et l’engagement communautaire.

La réservation des boîtes-repas se fait jusqu’au 24 octobre auprès de la Villa Port-Cartier. Elles pourront être récupérées au début décembre.

« C’est le fun, vous n’aurez pas à vous casser la tête pour le repas, ça va être fait. Et en plus, vous donnez la chance peut-être à une personne aînée que vous connaissez déjà d’avoir une place à Port-Cartier, à la Villa », a renchéri Julie Bélanger.

Soulignons que les travaux vont bon train à la Villa de Port-Cartier, résidence intermédiaire, sans but lucratif, pour permettre d’offrir les nouvelles places à des aînés en perte d’autonomie, dont une salle servira pour le répit.

Le projet se chiffre à près de 3 M$. La directrice générale, Martine Bezeau, espère que le tout soit terminé pour la fin 2025. La Ville ne reçoit aucun montant du gouvernement. Elle finance ses services grâces aux partenaires et à ses campagnes de financement.

La Villa de Port-Cartier a été récompensée du prix Organisme à but non lucratif de l’année 2025 au récent Gala de l’entreprise de la Chambre de commerce de Port-Cartier.