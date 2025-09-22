Congrès des plus belles baies du monde : une première sortie pour la ministre du Tourisme

Par Johannie Gaudreault 7:35 AM - 22 septembre 2025
Temps de lecture :

La ministre du Tourisme, Amélie Dionne, au centre, accompagnée du nouveau président du Club des plus belles baies du monde, Bruno Bodard, et du député de René-Lévesque, Yves Montigny. Photo Johannie Gaudreault

De passage à Tadoussac pour le Congrès mondial des plus belles baies du monde, la nouvelle ministre du Tourisme, Amélie Dionne, a vanté l’importance des retombées économiques et identitaires de tels événements pour les régions.

En entrevue avec Le Haute-Côte-Nord, elle a souligné l’occasion unique de mettre en valeur le Québec auprès d’une clientèle internationale.

La ministre du Tourisme, accompagnée du député de René-Lévesque Yves Montigny, était présente à Tadoussac le 21 septembre pour participer au Congrès des plus belles baies du monde, qui réunit des représentants et des scientifiques venus des quatre coins de la planète.

« Je ne pouvais pas espérer mieux parce que premièrement, le tourisme, c’est le quatrième produit en exportation au Québec et c’est important pour nos régions comme Charlevoix, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine que je représente. Ça a un impact économique important », déclare-t-elle.

« Deuxièmement, l’industrie touristique, c’est régional. Donc, de pouvoir accueillir un congrès mondial ici même à Tadoussac. On sort de Montréal, on sort de Québec. On est ici en région », poursuit la ministre.

Selon elle, l’accueil d’un événement international en dehors des grands centres comme Montréal et Québec démontre la capacité des régions à séduire une clientèle diversifiée.

« Nous avons eu une hausse d’environ 7 % de la clientèle internationale cette année, ce qui représente 4,2 milliards de dollars en devises étrangères. Ces retombées sont importantes pour nos régions », ajoute celle qui dit être « une grande régionaliste ».

La ministre a profité de son passage pour visiter certains attraits de la région, soulignant la beauté des paysages et l’attrait grandissant pour le tourisme de plein air.

« Les gens, depuis la pandémie, ont envie de vivre autre chose. Le Québec est hybride là-dedans, c’est le fun parce qu’on est dans un grand terrain de jeu avec plein de parcs nationaux, des baies comme ici qui ont été justement accréditées avec les plus belles baies du monde. Mais il y a tout le côté aussi culturel, événementiel, urbain le soir. C’est un beau modèle », fait-elle valoir.

De son côté, le député Yves Montigny s’est dit fier d’accueillir sa nouvelle collègue dans son comté à l’occasion d’un tel rassemblement international. « C’est un lieu historique et un cadre exceptionnel pour démontrer que Tadoussac mérite amplement son titre de l’une des plus belles baies du monde », affirme-t-il.

Pour la ministre, le tourisme n’est pas seulement un levier économique, mais aussi un outil d’identité culturelle. « Notre culture québécoise fait partie intégrante de l’expérience touristique. C’est une façon de faire rayonner nos valeurs et notre identité à l’international », conclut-elle.

La ministre du Tourisme, Amélie Dionne, a reçu un cadeau de l’Association des plus belles baies du monde lors du souper du 21 septembre. La voici accompagnée de Louis Tébault, président sortant de l’Association. Photo Johannie Gaudreault
Plus de 150 délégués ont participé au premier souper du Congrès des plus belles baies du monde à Tadoussac le 21 septembre. Photo Johannie Gaudreault

