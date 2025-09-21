La SOPFEU appelle à la vigilance en forêt cet automne

Alors que la saison automnale s’installe, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) rappelle à la population nord-côtière de demeurer vigilante en forêt.

Même si les températures plus fraîches et l’humidité réduisent généralement les risques d’incendie, les activités humaines continuent d’être à l’origine de la majorité des feux recensés au Québec.

Chaque année, la SOPFEU constate que des feux de végétation surviennent encore en automne, souvent liés à l’utilisation négligente du feu, notamment lors de brûlages de résidus, de travaux forestiers ou encore d’activités récréatives comme les feux de camp. L’organisation insiste donc sur l’importance d’adopter des pratiques sécuritaires en tout temps.

Parmi les recommandations mises de l’avant, la SOPFEU rappelle d’éviter d’allumer des feux par temps venteux, de ne jamais laisser un foyer sans surveillance et de s’assurer que les braises sont complètement éteintes avant de quitter les lieux.

De plus, l’utilisation d’équipements mécaniques doit être faite avec précaution, car une simple étincelle peut suffire à déclencher un incendie.

En 2024, plus de 75 % des feux de forêt au Québec ont été causés par l’activité humaine, souligne la SOPFEU. L’organisme insiste sur le fait que la prévention demeure le moyen le plus efficace de protéger les forêts, les infrastructures et la sécurité publique.

La SOPFEU encourage la population à consulter son site web pour obtenir de l’information à jour sur les risques d’incendie et les consignes de sécurité : www.sopfeu.qc.ca.