Fermeture des bureaux municipaux pour le déménagement de l’hôtel de ville de Sept-Îles

Les bureaux municipaux de la Ville de Sept-Îles seront fermés au public du 25 septembre au 7 octobre inclusivement afin de permettre le déménagement des services de l’hôtel de ville.

Les employés municipaux doivent quitter le bâtiment de l’avenue De Quen qui doit être démoli. Ils seront relocalisés vers les installations temporaires de Place Sept-Îles.

Le déménagement de l’hôtel de ville concerne les services suivants : l’Urbanisme, les Finances (taxation), les Affaires juridiques (greffe et cour municipale), les Ressources humaines, les Technologies de l’information, les Services à la communauté, les Communications, ainsi que la Mairie et la Direction générale.

Du 25 septembre au 7 octobre, les employés municipaux assureront le maintien des services à distance. Il sera possible de joindre les différents départements par courriel ou par téléphone. Les coordonnées des différents services sont disponibles sur le site Internet de la municipalité.

À partir du 8 octobre, les bureaux municipaux temporaires à Place Sept-Îles seront ouverts. Les services de l’Urbanisme et des Finances seront situés au rez-de-chaussée, accessible du côté de la rue Smith. Les autres services ont quant à eux été aménagés au 2e étage, auquel il sera possible d’accéder à partir de l’un ou l’autre des escaliers, ou par ascenseur.

Démolition

La démolition de l’hôtel de ville de Sept-Îles doit s’amorcer au mois d’octobre. Le contrat pour la démolition devrait être octroyé lors de la séance du conseil du 22 septembre.

Le terrain de l’hôtel de ville a été vendu au CISSS de la Côte-Nord. Il servira à aménager les espaces de stationnement nécessaires au projet d’agrandissement de l’hôpital de Sept-Îles.

La Ville est présentement en attente des résultats d’un appel d’offres pour la construction d’un nouvel hôtel de ville. Les soumissions seront ouvertes le 24 septembre.