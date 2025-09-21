Saint-Irénée officiellement reconnue parmi les Plus Belles Baies du Monde

Saint-Irénée a fait officiellement son entrée, ce 21 septembre, au sein du prestigieux Club des Plus Belles Baies du Monde. Le certificat officiel confirmant l’adhésion de Saint-Irénée au Club des Plus Belles Baies du Monde a été remis.





La cérémonie de remise du diplôme, tenue au Domaine Forget en présence de nombreuses délégations internationales, marquait aussi le lancement du 19e congrès mondial de l’association, qui se déroule cette année entre Tadoussac et Campbellton, au Nouveau-Brunswick.

« Nous sommes aujourd’hui trente-trois baies représentées, puisque chaque année nous tenons une assemblée générale et un congrès. Cette année, c’est au Québec et au Nouveau-Brunswick, et à cette occasion, nous faisons escale à Saint-Irénée, nouvellement admise », a expliqué Louis Thébault, président de l’association et représentant de la baie du Mont-Saint-Michel, en France.

En début de journée, les 150 délégués ont fait halte au Musée maritime de Charlevoix, puis au bout du quai de Saint-Irénée, avant de se diriger vers le Domaine Forget pour la remise officielle.

Saint-Irénée devient ainsi la troisième baie en Amérique du Nord à obtenir cet agrément, après Tadoussac et la Baie des Chaleurs. L’adhésion, confirmée en juillet, s’inscrit dans un réseau regroupant plus d’une quarantaine de baies à travers le monde.

« C’est un rayonnement international et un positionnement touristique important. Il faut le voir comme un outil de développement avec nos partenaires », avait fait valoir la directrice générale de la municipalité, Alexandra Simard.

Un congrès sous le signe de l’histoire et du patrimoine

En tout, quelque 150 délégués de 33 pays issus de 4 continents convergent vers le Québec pour ce congrès. « Nous n’avons pas encore de baie membre en Océanie, mais cela ne saurait tarder », a précisé M. Thébault.

Une vingtaine de journalistes internationaux couvrent également l’événement, découvrant à cette occasion Charlevoix et la Haute-Côte-Nord.

Les participants ont aussi prévu un arrêt à Baie-Sainte-Catherine, dans le cadre du thème de cette édition : La Grande Alliance. « L’association des Plus Belles Baies du Monde est membre de l’UNESCO et des Nations Unies. À ce titre, histoire et patrimoine sont liés. Il est donc important de montrer que dans ce secteur, et particulièrement à Baie-Sainte-Catherine, il y a une histoire qui remonte même avant l’histoire », a-t-il souligné.

La rencontre internationale se poursuivra jusqu’au 24 septembre à Tadoussac et jusqu’au 27 septembre à Campbellton. Les discussions aborderont des enjeux universels tels que la préservation de la biodiversité, la mise en valeur de la culture et des traditions, ainsi que les retombées économiques liées au tourisme.