Un bâtiment de services pour le parc Bruno-Pauletto

Par Vincent Rioux-Berrouard 2:00 PM - 20 septembre 2025
Temps de lecture :

Un bâtiment de services devrait être aménagé au parc Bruno-Pauletto par la Ville de Sept-Îles. Photo archives

Des démarches sont amorcées par la Ville de Sept-Îles pour la construction d’un bâtiment de services au parc Bruno-Pauletto.

La municipalité a confié la confection des plans et devis pour cette infrastructure à l’entreprise LG4 architecte, pour la somme de 49 904,90 $.

La Ville estime qu’un tel bâtiment est nécessaire, en raison de l’importance de ce lieu pour les activités sportives. Cette initiative répondra ainsi aux besoins des utilisateurs des terrains de tennis, pickleball, volleyball de plage et football, ainsi qu’à ceux du camp de jour, en saison estivale. 

Le bâtiment comprendra également un local pour le club de tennis junior. Ce dernier est actuellement situé à l’arrière du centre socio-récréatif. Toutefois, les terrains de tennis à cet endroit risquent d’être démolis pour faire place à un nouvel hôtel de ville.

La Ville n’en est pas à son premier investissement au parc Bruno-Pauletto, dans les dernières années. En 2023, après quatre mois de travaux, la Ville de Sept-Îles a inauguré un total de quatre terrains de tennis et quatre terrains de pickleball à cet endroit. Un investissement de 1,9 M$ avait été nécessaire.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Anticosti : excellents taux d’observation

Deux nouveaux membres intronisés au Club des ambassadeurs de Sept-Îles

Côte-Nord : 6 mois de prison dans la collectivité pour une fraudeuse

Emplois vedettes

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

OUVRIER POLYVALENT

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Anticosti : excellents taux d’observation

Consulter la nouvelle

Deux nouveaux membres intronisés au Club des ambassadeurs de Sept-Îles

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 17 septembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord