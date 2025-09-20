Un bâtiment de services pour le parc Bruno-Pauletto

Des démarches sont amorcées par la Ville de Sept-Îles pour la construction d’un bâtiment de services au parc Bruno-Pauletto.

La municipalité a confié la confection des plans et devis pour cette infrastructure à l’entreprise LG4 architecte, pour la somme de 49 904,90 $.

La Ville estime qu’un tel bâtiment est nécessaire, en raison de l’importance de ce lieu pour les activités sportives. Cette initiative répondra ainsi aux besoins des utilisateurs des terrains de tennis, pickleball, volleyball de plage et football, ainsi qu’à ceux du camp de jour, en saison estivale.

Le bâtiment comprendra également un local pour le club de tennis junior. Ce dernier est actuellement situé à l’arrière du centre socio-récréatif. Toutefois, les terrains de tennis à cet endroit risquent d’être démolis pour faire place à un nouvel hôtel de ville.

La Ville n’en est pas à son premier investissement au parc Bruno-Pauletto, dans les dernières années. En 2023, après quatre mois de travaux, la Ville de Sept-Îles a inauguré un total de quatre terrains de tennis et quatre terrains de pickleball à cet endroit. Un investissement de 1,9 M$ avait été nécessaire.