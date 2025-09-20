Deux nouveaux membres intronisés au Club des ambassadeurs de Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 9:35 AM - 20 septembre 2025
Temps de lecture :

la Ville de Sept-Îles a intronisé Jean-Guy Gougeon et Florent Vollant à titre de membres honoraires du Club des ambassadeurs Photo courtoisie

Jean-Guy Gougeon et Florent Vollant ont été intronisés à titre de membres honoraires du Club des ambassadeurs de Sept-Îles.

Une cérémonie s’est déroulée mardi dernier à l’hôtel de ville de Sept-Îles en présence de représentants du conseil municipal de la Ville de Sept-Îles, du chef d’ITUM, Jonathan Shetush, ainsi que d’une trentaine d’invités des deux communautés.

Le Club des ambassadeurs vise à reconnaître des personnes ou des organisations d’exception qui laissent leurs marques dans la collectivité et contribuent au rayonnement de la ville.

Jean-Guy Gougeon a su faire sa marque à Sept-Îles durant une longue carrière journalistique. Il a été rédacteur en chef du journal L’avenir puis cofondateur du journal Le Nord-Est, qu’il dirigera durant 30 ans. M. Gougeon fût un témoin privilégié de l’histoire septilienne, notamment durant les années 1980 alors que la ville fût grandement touchée par la crise du fer.

Pour sa part, Florent Vollant est une figure marquante de la musique et de la culture innue. C’est dans les années 1980 qu’on découvre Florent Vollant et le duo Kashtin, qu’il forme avec Claude McKenzie. Il poursuit ensuite sa carrière en solo, continuant à faire raisonner la culture innue et à charmer le public d’ici et d’ailleurs avec sa musique et la poésie de ses mots.

Il ne s’agit pas du premier honneur pour M. Vollant. En 2017, il reçoit le titre de compagnon de l’Ordre des arts et des lettres du Québec. En 2021, il est fait chevalier de l’Ordre national du Québec, la plus haute distinction remise par l’État québécois. Prochainement, il sera intronisé au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens.

Le maire de Sept-Îles a souligné la contribution des deux nouveaux intronisés au Club des ambassadeurs.

« Les deux personnes qui ont été intronisées ce soir au sein du Club des ambassadeurs, se démarquent par leur talent, leur créativité, leur regard vif sur le monde et leur attachement profond à notre région. Ils nous inspirent et nous rendent fiers d’être qui nous sommes », dit Denis Miousse

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Côte-Nord : 6 mois de prison dans la collectivité pour une fraudeuse

Un adolescent de 14 ans porté disparu à Uashat a été retrouvé

Départ de Maïté Blanchette Vézina : François Legault minimise les critiques

Emplois vedettes

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Côte-Nord : 6 mois de prison dans la collectivité pour une fraudeuse

Consulter la nouvelle
Actualité

Un adolescent de 14 ans porté disparu à Uashat a été retrouvé

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 17 septembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord