Deux nouveaux membres intronisés au Club des ambassadeurs de Sept-Îles

Jean-Guy Gougeon et Florent Vollant ont été intronisés à titre de membres honoraires du Club des ambassadeurs de Sept-Îles.

Une cérémonie s’est déroulée mardi dernier à l’hôtel de ville de Sept-Îles en présence de représentants du conseil municipal de la Ville de Sept-Îles, du chef d’ITUM, Jonathan Shetush, ainsi que d’une trentaine d’invités des deux communautés.

Le Club des ambassadeurs vise à reconnaître des personnes ou des organisations d’exception qui laissent leurs marques dans la collectivité et contribuent au rayonnement de la ville.

Jean-Guy Gougeon a su faire sa marque à Sept-Îles durant une longue carrière journalistique. Il a été rédacteur en chef du journal L’avenir puis cofondateur du journal Le Nord-Est, qu’il dirigera durant 30 ans. M. Gougeon fût un témoin privilégié de l’histoire septilienne, notamment durant les années 1980 alors que la ville fût grandement touchée par la crise du fer.

Pour sa part, Florent Vollant est une figure marquante de la musique et de la culture innue. C’est dans les années 1980 qu’on découvre Florent Vollant et le duo Kashtin, qu’il forme avec Claude McKenzie. Il poursuit ensuite sa carrière en solo, continuant à faire raisonner la culture innue et à charmer le public d’ici et d’ailleurs avec sa musique et la poésie de ses mots.

Il ne s’agit pas du premier honneur pour M. Vollant. En 2017, il reçoit le titre de compagnon de l’Ordre des arts et des lettres du Québec. En 2021, il est fait chevalier de l’Ordre national du Québec, la plus haute distinction remise par l’État québécois. Prochainement, il sera intronisé au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens.

Le maire de Sept-Îles a souligné la contribution des deux nouveaux intronisés au Club des ambassadeurs.

« Les deux personnes qui ont été intronisées ce soir au sein du Club des ambassadeurs, se démarquent par leur talent, leur créativité, leur regard vif sur le monde et leur attachement profond à notre région. Ils nous inspirent et nous rendent fiers d’être qui nous sommes », dit Denis Miousse