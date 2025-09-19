Un homme de Uashat porté disparu

Par Vincent Rioux-Berrouard 8:26 AM - 19 septembre 2025
Dominique Grégoire est porté disparu. La Sûreté du Québec demande l'aide de la population pour le retrouver. Photo courtoisie

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide du public afin de retrouver Dominique Grégoire, 50 ans, de Uashat.

Il a été vu pour la dernière fois jeudi soir vers 21h00 sur la rue Comeau à Sept-Îles, alors qu’il se déplaçait à pied.  

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité, indique la SQ.

Au moment de sa disparition, il portait un chandail à capuchon beige à motifs, un pantalon Kaki et des chaussures noires avec semelles blanches.

Toute personne qui apercevrait Dominique Grégoire est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cette personne peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

Description

Taille : 1,75 m (5 pi 10 po)

Poids : 100 kg (220 lb)

Cheveux : noirs

Yeux : noirs

