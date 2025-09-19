Un adolescent de 14 ans porté disparu à Uashat a été retrouvé
Alex-Sam Fontaine Cyr. Photo courtoisie
La Sécurité publique de Uashat mak Mani-utenam (SPUM) demande l’aide de la population pour retrouver un adolescent de 14 ans, Alex-Sam Fontaine Cyr.
MISE À JOUR 21h : L’adolescent a été retrouvé sain et sauf, confirme la SPUM.
Il a été aperçu pour la dernière fois près de l’école Johnny-Pilot. Il était habillé tout en noir.
Si vous avez des informations, vous êtes prié de contacter la SPUM au 418 927-2708.
Politique d'opinion et commentaire
À découvrir
Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord