Un adolescent de 14 ans porté disparu à Uashat a été retrouvé

La Sécurité publique de Uashat mak Mani-utenam (SPUM) demande l’aide de la population pour retrouver un adolescent de 14 ans, Alex-Sam Fontaine Cyr.

MISE À JOUR 21h : L’adolescent a été retrouvé sain et sauf, confirme la SPUM.

Il a été aperçu pour la dernière fois près de l’école Johnny-Pilot. Il était habillé tout en noir.

Si vous avez des informations, vous êtes prié de contacter la SPUM au 418 927-2708.