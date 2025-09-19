Natashquan acquerra trois bâtiments touristiques

La municipalité de Natashquan procédera à l’acquisition du Café-Bistro l’Échouerie, du pôle d’accueil et de la Vieille école.

La décision a été confirmée par le conseil de ce village de la Minganie lors de la dernière séance du conseil.

Les trois édifices étaient gérés par la Corporation de développement patrimonial, culturel et touristique de Natashquan (COPACTE), un organisme composé de bénévoles.

La Vieille école et le Café-Bistro l’Échouerie avaient été cédés par la municipalité en 2006 à la COPACTE, pour qu’elle en assure la gestion. Le pôle d’accueil était la propriété de la COPACTE.

La municipalité a accepté de verser une somme de 170 000 $ pour cette transaction. Ce montant viendra effacer la dette de l’organisme.

Dans un contexte où le tourisme est en croissance à Natashquan et le fait que les bénévoles de la COPACTE sont vieillissants, il était normal que la municipalité prenne le relais, explique le directeur de la municipalité, Benoit Léger.

La municipalité souhaite que la transaction soit réalisée cet automne, afin qu’elle puisse être responsable de la gestion lors de la prochaine saison touristique. Les trois édifices conserveront leur vocation actuelle.

Avec cette nouvelle responsabilité, la municipalité de Natashquan a pour objectif de créer un poste de responsable au tourisme et au loisir.

« La personne sera responsable de faire la planification et de superviser toutes les opérations », dit-il.

Pour les employés saisonniers dans les trois édifices, leurs services seront à nouveau requis durant les prochaines saisons touristiques.

Les trois bâtiments sont en bons états, affirme le directeur général, mais il faudra s’assurer qu’ils soient bien entretenus.

« Il y a des améliorations ponctuelles qu’on va apporter au fur et à mesure, mais il n’y a pas d’investissement majeur à faire dès cette année sur l’un des immeubles. On va prévoir l’entretien dans nos budgets », dit M. Léger.

Dans l’avenir, la municipalité pourrait aussi devenir responsable des Maisons Vigneault et de la Maison Saint-Dilon.

« Probablement qu’après avoir passé une première année à absorber ces nouvelles fonctions [du Café-Bistro l’Échouerie, du pôle d’accueil et de la Vieille école], on va se pencher sur ces deux cas-là », dit Benoit Léger.

L’industrie touristique a une place importante dans la communauté de Natashquan. D’ailleurs, l’été 2025 a été excellent. Le directeur général parle d’une année pratiquement comparable à celle de 2020, où la pandémie avait attiré un nombre record de touristes.

« On a eu une grande fréquentation dans les attraits touristiques comme l’Échouerie, la Maison Vigneault, la Vieille école et le pôle d’accueil », conclut M. Léger.