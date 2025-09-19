La préfète Meggie Richard briguera un autre mandat en Minganie

Par Vincent Rioux-Berrouard 8:19 AM - 19 septembre 2025
Temps de lecture :

Meggie Richard sollicitera un nouveau mandat à titre de préfète de la MRC de Minganie Photo Vincent Rioux-Berrouard

L’actuelle préfète de la MRC de Minganie, Meggie Richard, confirme qu’elle sollicitera un nouveau mandat lors des élections qui se tiendront le 2 novembre.

Elle déposera sa candidature le 19 septembre, soit la première journée de la période des mises en candidature.

Elle avait été élue pour une première fois lors d’une élection partielle en juin 2023. 

« Bien que je sois très fière du bilan de ce demi-mandat, je suis pleinement consciente que deux années en politique municipale, c’est court pour mener à terme de grands projets. C’est pourquoi je sollicite aujourd’hui votre appui, afin de poursuivre le travail déjà amorcé et de concrétiser les initiatives qui façonnent l’avenir de la Minganie », écrit Mme Richard dans une déclaration sur les réseaux sociaux.

