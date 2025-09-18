Une deuxième édition pour la littératie numérique au féminin à Sept-Îles

Un souper-conférence a eu lieu au musée Shaputuan, avec des conférencières pour discuter de l’intelligence artificielle et de l’audace féminine face à l’innovation.

La compagnie OmniZoé a organisé un souper-conférence en lien avec l’innovation en région, la démystification de l’intelligence artificielle (IA) et l’audace féminine face à l’innovation, le 16 septembre. La deuxième édition de l’événement Littératie numérique au féminin a attiré une cinquantaine de personnes.

La ministre Kateri Champagne Jourdain, le chef de Uashat mak Mani-utenam Jonathan Shetush et le maire de Sept-Îles, Denis Miousse, étaient notamment présents lors de cette soirée.

Le court-métrage Voir Autrement a débuté la soirée en illustrant les stéréotypes que vivent les femmes autochtones, immigrantes ou québécoises.

Par la suite, trois conférencières ont pris la parole pour informer le public de leur expertise. Mélanie Paul, qui est une entrepreneuse innue et Véronique Rankin, directrice du musée Shaputuan, ont parlé d’innovation en lien avec les langues innues et la culture autochtone.

Par la suite, Anne Nguyen, directrice responsable de l’IA au Conseil de l’innovation du Québec, et Nadia Naffi, professeure en technologie éducative à l’Université Laval ont abordé l’intelligence artificielle : l’utilisation et la compréhension de l’IA ainsi que la protection qu’on doit avoir face à celle-ci. Ruth Vachon, cheffe de direction du Réseau des femmes d’affaires du Québec a conclu la période de conférence avec un discours sur l’audace féminine face à l’innovation.

Le projet a eu lieu avec à l’aide financière du ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec (MEIE).