Mandats de perquisition exécutés à Pessamit : drogues et argent saisis

La Sécurité publique de Pessamit a mené hier soir deux perquisitions simultanées dans des résidences privées de la communauté, dans le cadre d’une enquête en matière de stupéfiants.

Les fouilles ont permis aux policiers de mettre la main sur environ 2700 $ de cocaïne, une certaine quantité de GHB et de cannabis, ainsi que 550 $ en argent comptant. Quatre téléphones cellulaires, des balances, des sachets et d’autres articles associés au trafic de drogues ont également été saisis.

Deux personnes ont été arrêtées, puis libérées avec promesse de comparaître. Elles font face à des accusations de trafic et de possession de cocaïne en vue d’en faire le commerce, conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

La Sécurité publique de Pessamit rappelle à la population qu’elle peut, en tout temps et de façon confidentielle, transmettre de l’information concernant le trafic de stupéfiants en communiquant au (418) 567-2211, à la ligne info drogue au (418) 567-7856 ou encore par courriel.