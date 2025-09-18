Le vaccin contre la COVID-19 deviendra payant pour la population générale du Québec

À compter de cet automne, les vaccins contre la COVID-19 ne seront plus gratuits pour la population générale du Québec.

Le ministère de la Santé a confirmé la nouvelle par courriel jeudi.

Seules certaines personnes demeureront admissibles aux vaccins subventionnés, notamment les personnes souffrant de maladies chroniques, les personnes de plus de 65 ans et les travailleurs de la santé.

Le ministère affirme que la majorité de la population a été exposée au virus, ajoutant que les adultes en bonne santé immunisés contre la COVID-19 n’ont plus besoin d’être prioritaires pour la vaccination.

L’Association québécoise des pharmaciens propriétaires indique que le prix des doses de vaccin varie entre 150 $ et 180 $.

Le Québec est la deuxième province canadienne, après l’Alberta, à ne plus offrir gratuitement le vaccin à l’ensemble de sa population.